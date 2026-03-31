В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии
2026-03-31T13:31
В заявлении Зеленского о пасхальном перемирии нет четкой инициативы – Кремль
13:21 31.03.2026 (обновлено: 13:31 31.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Кремле не увидели четко сформулированной инициативы в словах Владимира Зеленского о пасхальном перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский ранее заявил, что Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху. О какой именно дате идет речь – по католическому календарю или православному – он не уточнил.
"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, хоть какое, хоть пасхальное", – сказал цитирует Пескова РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, киевский режим отчаянно нуждается в любом перемирии, потому что динамика на фронтах свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед.
"Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", – добавил пресс-секретарь российского лидера.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.
