В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии

В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии - РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T13:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Кремле не увидели четко сформулированной инициативы в словах Владимира Зеленского о пасхальном перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Зеленский ранее заявил, что Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху. О какой именно дате идет речь – по католическому календарю или православному – он не уточнил.Как отметил представитель Кремля, киевский режим отчаянно нуждается в любом перемирии, потому что динамика на фронтах свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед.Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.

