В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта
Дополнительные ограничения для гражданского транспорта могут ввести в прифронтовых районах Херсонской области ради безопасности граждан. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Дополнительные ограничения для гражданского транспорта могут ввести в прифронтовых районах Херсонской области ради безопасности граждан. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо ранее сообщал, что ВСУ пытаются отрезать прифронтовой город Алешки и ряд других населенных пунктов в Херсонской области от поставок продуктов и лекарств. По его словам, противник наносит удары по транспорту и минирует маршруты.По его словам, никто не собирается играть в "красивую картинку", когда речь идет о реальной угрозе удара или подрыва на дороге.Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что бойцы группировки войск "Днепр" предотвращают попытки боевиков ВСУ создать угрозу на некоторых участках фронта в Херсонской области.
Сальдо: в прифронтовых районах Херсонской области могут ввести ограничения для личных авто

08:41 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Дополнительные ограничения для гражданского транспорта могут ввести в прифронтовых районах Херсонской области ради безопасности граждан. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо ранее сообщал, что ВСУ пытаются отрезать прифронтовой город Алешки и ряд других населенных пунктов в Херсонской области от поставок продуктов и лекарств. По его словам, противник наносит удары по транспорту и минирует маршруты.

"Что касается движения гражданского транспорта, здесь решения принимаются исключительно из соображений безопасности. Где нужно, будем вводить дополнительные ограничения. Потому что главная задача — сохранить жизнь людей", - сказал Сальдо.

По его словам, никто не собирается играть в "красивую картинку", когда речь идет о реальной угрозе удара или подрыва на дороге.
Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что бойцы группировки войск "Днепр" предотвращают попытки боевиков ВСУ создать угрозу на некоторых участках фронта в Херсонской области.
Херсонская областьНовостиВладимир СальдоАтаки ВСУНовые регионы России
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
