В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта

В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта - РИА Новости Крым, 31.03.2026

В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта

Дополнительные ограничения для гражданского транспорта могут ввести в прифронтовых районах Херсонской области ради безопасности граждан. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T08:41

2026-03-31T08:41

2026-03-31T08:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Дополнительные ограничения для гражданского транспорта могут ввести в прифронтовых районах Херсонской области ради безопасности граждан. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо ранее сообщал, что ВСУ пытаются отрезать прифронтовой город Алешки и ряд других населенных пунктов в Херсонской области от поставок продуктов и лекарств. По его словам, противник наносит удары по транспорту и минирует маршруты.По его словам, никто не собирается играть в "красивую картинку", когда речь идет о реальной угрозе удара или подрыва на дороге.Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что бойцы группировки войск "Днепр" предотвращают попытки боевиков ВСУ создать угрозу на некоторых участках фронта в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, владимир сальдо, атаки всу, новые регионы россии