В ЕС озвучили плохие новости для Украины

Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости Крым, 31.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.По ее словам, в ЕС надеются, что решение по кредиту будет принято на следующем заседании Европейского совета.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию – в направлении Польши и Германии.Киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".Венгрия остановила поставки Украине газа и дизтоплива, а также заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

