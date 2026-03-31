В ЕС озвучили плохие новости для Украины - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В ЕС озвучили плохие новости для Украины
В ЕС озвучили плохие новости для Украины
Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости Крым, 31.03.2026
новости, кая каллас, европейский союз (ес), украина, кредит
В ЕС озвучили плохие новости для Украины

Каллас заявила об отсутствии хороших новостей по выдаче Украине кредита в 90 млрд евро

16:39 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"У нас есть определенные препятствия как в отношении 20-го пакета санкций, так и в отношении выделения кредита. Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия. Но, к сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей, и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен", – приводят слова Каллас украинские СМИ.
По ее словам, в ЕС надеются, что решение по кредиту будет принято на следующем заседании Европейского совета.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию – в направлении Польши и Германии.
Киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Венгрия остановила поставки Украине газа и дизтоплива, а также заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
