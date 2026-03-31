В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
Глава терадминистрации в Белгородской области ранен при атаке вражеского дрона – Гладков
21:07 31.03.2026 (обновлено: 21:13 31.03.2026)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава территориальной администрации в Белгородской области ранен из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко — глава Казинской территориальной администрации. В Валуйской ЦРБ у мужчины диагностировали осколочное ранение кисти. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина получила повреждения", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Шебекино при беспилотных атаках пострадали водитель грузовика и легкового авто, в поселке Разумное при детонации беспилотника женщина получила баротравму. Все пострадавшие госпитализированы.
ВСУ не прекращают атаки на российские регионы. В ночь на вторник силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино, два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.
