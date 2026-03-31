https://crimea.ria.ru/20260331/v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-ranen-glava-teradministratsii-1154788951.html

В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации

Глава территориальной администрации в Белгородской области ранен из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T21:07

новости

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154789113_0:232:764:661_1920x0_80_0_0_96baa06ef733da01fe2acdf01af5528b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава территориальной администрации в Белгородской области ранен из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в Шебекино при беспилотных атаках пострадали водитель грузовика и легкового авто, в поселке Разумное при детонации беспилотника женщина получила баротравму. Все пострадавшие госпитализированы.ВСУ не прекращают атаки на российские регионы. В ночь на вторник силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино, два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

