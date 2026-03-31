В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
Глава территориальной администрации в Белгородской области ранен из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации

Глава терадминистрации в Белгородской области ранен при атаке вражеского дрона – Гладков

21:07 31.03.2026 (обновлено: 21:13 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава территориальной администрации в Белгородской области ранен из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко — глава Казинской территориальной администрации. В Валуйской ЦРБ у мужчины диагностировали осколочное ранение кисти. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина получила повреждения", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Шебекино при беспилотных атаках пострадали водитель грузовика и легкового авто, в поселке Разумное при детонации беспилотника женщина получила баротравму. Все пострадавшие госпитализированы.
ВСУ не прекращают атаки на российские регионы. В ночь на вторник силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино, два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.
Читайте также на РИА Новости Крым
Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
Более 150 крымчан получили помощь на ремонт домов после обстрелов ВСУ
20 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю
 
21:07В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
20:48Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
20:28Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
20:11Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов
19:47Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
19:31Пожилой мужчина погиб под колесами автобуса в Краснодаре
19:01В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взятке
18:43В Севастополе председатель ТСН попался на афере с землей
18:27Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке
18:02Аномальная жара накроет Москву
17:40Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский
17:25В Москве подросток поджег АЗС из-за угроз неизвестного
17:05Горели дом и шесть машин: огнеборцы потушили пожар под Симферополем
16:52Жительница Крыма отправится в колонию за гибель ребенка в ДТП
16:39В ЕС озвучили плохие новости для Украины
16:27ВСУ ударили по Брянской области из РСЗО Vampire – ранены шестеро и один погиб
16:13Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА
16:03При ЧП в Нижнекамске погибли два человека и ранены более 70
15:56Путин дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе "Восток"
15:43Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху
Лента новостейМолния