Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. Фрагмент его выступления в Буче во время посещения города опубликовали украинские СМИ.При этом если Киев не выведет свои войска из Донбасса в течение этого срока, то Россия установит контроль над этими территориями, и будут другие условия мирного соглашения, добавил глава киевского режима.Зеленский прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.
17:40 31.03.2026 (обновлено: 17:45 31.03.2026)
