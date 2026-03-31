Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский
Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T17:40
2026-03-31T17:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. Фрагмент его выступления в Буче во время посещения города опубликовали украинские СМИ.При этом если Киев не выведет свои войска из Донбасса в течение этого срока, то Россия установит контроль над этими территориями, и будут другие условия мирного соглашения, добавил глава киевского режима.Зеленский прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.
новости, россия, украина, новые регионы россии, владимир зеленский
Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский

Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский

17:40 31.03.2026 (обновлено: 17:45 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. Фрагмент его выступления в Буче во время посещения города опубликовали украинские СМИ.
"Пока то, что хочет Россия, и то, что говорят нам партнеры, они видят окончание войны, или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с востока (восточных областей – ред.). Вопрос в том, что уже новые сроки… У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится", – сказал Зеленский.
При этом если Киев не выведет свои войска из Донбасса в течение этого срока, то Россия установит контроль над этими территориями, и будут другие условия мирного соглашения, добавил глава киевского режима.
Зеленский прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.
В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 года
В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии
Все плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
18:02Аномальная жара накроет Москву
17:40Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский
17:25В Москве подросток поджег АЗС из-за угроз неизвестного
17:05Горели дом и шесть машин: огнеборцы потушили пожар под Симферополем
16:52Жительница Крыма отправится в колонию за гибель ребенка в ДТП
16:39В ЕС озвучили плохие новости для Украины
16:27ВСУ ударили по Брянской области из РСЗО Vampire – ранены шестеро и один погиб
16:13Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА
16:03При ЧП в Нижнекамске погибли два человека и ранены более 70
15:56Путин дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе "Восток"
15:43Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху
15:30Житель Феодосии арестован за публичное оправдание терроризма
15:22В Севастополе восстанавливают поврежденные взрывом квартиры
15:10Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:57Пожар на заводе в Нижнекамске – ранены 50 человек и один погиб
14:50В Севастополе расследуют дело о хищении 20 млн на госконтракте с Минобороны
14:39Новости СВО: Украина на поле боя теряет больше тысячи боевиков в сутки
14:19Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку
14:13ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе
14:07В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку
Лента новостейМолния