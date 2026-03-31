https://crimea.ria.ru/20260331/usloviya-izmenyatsya-moskva-dala-kievu-dva-mesyatsa-na-vyvod-vsu-iz-donbassa--zelenskiy-1154784405.html

Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский

2026-03-31T17:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. Фрагмент его выступления в Буче во время посещения города опубликовали украинские СМИ.При этом если Киев не выведет свои войска из Донбасса в течение этого срока, то Россия установит контроль над этими территориями, и будут другие условия мирного соглашения, добавил глава киевского режима.Зеленский прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 годаВ Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирииВсе плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада

