Три человека ранены при атаке ВСУ на Ленинградскую область
Три человека ранены при атаке ВСУ на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T06:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его информации, есть повреждения в порту Усть-Луга. А в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков беспилотников повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), в здании средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте. Кроме того, произошли возгорания в районе гаражей и котельной, их уже потушили. Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах, добавил Дрозденко.Опасность БПЛА в воздушном пространстве по всей территории Ленобласти была объявлена накануне вечером. Ранее сообщалось о том, что в портовой зоне Усть-Луга сбиты 17 беспилотников ВСУ.Утром в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
В Ленинградской области двое детей и взрослый ранены при атаке ВСУ