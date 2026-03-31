Товары в рассрочку: что изменится в России с новым законом с 1 апреля

2026-03-31T06:48

константин бахарев

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Никаких переплат, скрытых комиссий, вознаграждений и безразмерных штрафных санкций для покупателей с 1 апреля не будет при покупке товаров в рассрочку. Как это будет работать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал соавтор соответствующего законопроекта, депутат ГД РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Оплату долями в рассрочку предлагают почти все маркетплейсы и многие магазины, в частности одежды, электроники, мебели и других товаров. Популярны и карты рассрочки, которые выдаются банками и действуют исключительно для покупок в магазинах, которые являются их партнерами. По своей сути рассрочка предполагает, что доли выплат должны быть равными, однако в реальности многие сервисы предлагают каждый свое правило для осуществления таких платежей "в долгую".Теперь с 1 апреля правила будут едиными для всех.До настоящего времени такой посредник мог взять с клиента любое вознаграждение по своему усмотрению за то, что такая услуга как товар в рассрочку вообще предоставляется, любую комиссию, это ничем не регулировалось – только его жадностью, добавил депутат."И товар мог стоить в этом случае по-другому. Скажем, телефон стоит 50 тысяч, а вы за него платите единоразово. Берете телефон, платите – уходите. Если у вас нет 50 тысяч, а есть 15, вам посредник предлагает: плати 15 сейчас, а потом еще три платежа – по 15 в течение, скажем, трех месяцев... Но в этом случае телефон для вас стоит уже 60 тысяч – 10 тысяч, которые вы переплачиваете, – это скрытая комиссия. Продавец все равно получит 50, а посредник заберет себе эти десять", – привел пример парламентарий.По сути дела, в данном случае под видом рассрочки использовался дорогой кредит, подчеркнул он.Кроме того, если была допущена просроченная задолженность, к клиенту могли применяться любые штрафные санкции также в зависимости от "аппетитов", добавил собеседник. Новый закона, по словам парламентария, ломает такую практику.Теперь оператор сервиса рассрочки обязан предоставлять свои услуги бесплатно и цена товара должна оставаться неизменной при любом способе оплаты."Вознаграждение он будет получать с продавца товара. Он и так это делает. Просто до сегодняшнего дня они умудрялись брать деньги и с продавца, и с покупателя", – заметил депутат.Также законом ограничивается размер штрафных санкций, которые могут применяться к клиенту в случае, если у него возникает сложность с обслуживанием обязательств, добавил Бахарев."А это такие же финансовые обязательства, как и кредит. Мы уравняли эти санкции, размер этих штрафов, которые действуют в отношении стандартного потребительского кредита: не более 20% годовых", – уточнил гость эфира.Таким образом, с 1 апреля текущего года ни в одном магазине, предлагающем товары в рассрочку, вам не имеют права навязать такую услугу за дополнительную палату, подчеркнул автор закона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль за интернет-торговлей усилят с 1 октябряСамозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря законуСуд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries

