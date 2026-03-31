Театр кукол в Симферополе достроят к сентябрю - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Театр кукол в Симферополе достроят к сентябрю
Строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе планируется завершить к сентябрю текущего года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.03.2026
крым
новости крыма
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
дети
строительство
СИМФЕРОПОЛЬ,31 мар - РИА Новости Крым. Строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе планируется завершить к сентябрю текущего года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев.Как уточнил министр, фасад здания театра кукол уже готов, в ближайшее время на нем будут закреплены навесные элементы, после чего начнется демонтаж лесов.Одновременно с реконструкцией театра реализовывается городской проект по благоустройству территории вокруг здания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры КрымаКак будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке
Театр кукол в Симферополе достроят к сентябрю

Детский центр театрального искусства в Симферополе планируют достроить к сентябрю

10:20 31.03.2026
 
© Минстрой Крыма — Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ,31 мар - РИА Новости Крым. Строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе планируется завершить к сентябрю текущего года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев.
"Сейчас объект на финишной прямой... Ориентировочно где-то к сентябрю объект будет завершен", - сказал руководитель ведомства.
Как уточнил министр, фасад здания театра кукол уже готов, в ближайшее время на нем будут закреплены навесные элементы, после чего начнется демонтаж лесов.
"Внутри верхние три этажа уже полностью в отделке готовые. Холлы практически на 80 процентов готовы. Сейчас мы ждем поставку оборудования для двух залов, которая должна уже в апреле-мае произойти", - добавил Щеголев.
Одновременно с реконструкцией театра реализовывается городской проект по благоустройству территории вокруг здания.
"Мы эти два объекта состыковали, синхронизировались - и в итоге получим готовый театр с новым благоустройством вокруг", - сказал глава минстроя Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
14:19Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку
14:13ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе
14:07В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку
14:01Школьный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение
13:49Нашла обоих без сознания: в Крыму пьяная ссора едва не закончилась убийством
13:37Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле
13:21В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии
13:10ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
13:01"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах
12:51Сколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники – АТОР
12:17Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
12:10Землетрясение произошло в Киргизии
12:07Хотел взорвать военное предприятие под Москвой: ФСБ ликвидировала агента Киева
11:54В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве
11:40Более 150 крымчан получили помощь на ремонт домов после обстрелов ВСУ
11:37Мечты о водных лыжах толкнули ялтинца на разбойное нападение
11:23Федеральные трассы в Крым отремонтируют в рамках нацпроекта
11:12Новые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом году
10:57В Севастополе непогода частично остановила работу катеров
10:48В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников
Лента новостейМолния