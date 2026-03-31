Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет
Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет
За двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей.
2026-03-31T09:06
2026-03-31T09:06
крым
новости крыма
сельское хозяйство
денис кратюк
минсельхоз крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. За двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, несмотря на то, что сельское хозяйство – это не та область, где можно рассчитывать на легкие деньги, супербыстрые изменения и рентабельность, объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму впечатляет.Четыре первые строчки в рейтинге, по словам министра, занимают стандартные для Крыма направления: виноградство и виноделие, полеводство, садоводство и аквакультура."Это серьезные вложения. То есть нужно сделать их и отрабатывать в течение 5-7 лет", – отметил Кратюк.С 2014 года в Крыму появилось достаточно много новых проектов и большинство из них очень удачные, в том числе мелкие, сказал он.По словам Кратюка, все инвестпроекты в Крыму делятся на крупных – это титульные, средних – это драйверы, и мелких, где не у все и не все получается так, как задумывалось. И в этом смысле государственная поддержка очень сильно помогает малым предприятиям. За 12 лет 483 новых предприятий получили 963 миллиона рублей поддержки, сказал министр."Это мелкий бизнес, который начинал с нуля. Эффективность этих денег: порядка 70% – те, которые работали, работают и продолжают работать, 20% – бизнес, который немножко перестроился либо перепрофилировался, и 10% – с моей точки зрения, не самая высокая эффективность, те, у кого изначально были выбраны направления не самые рентабельные", – рассказал Кратюк.Министр подчеркнул, что успех сельскохозяйственных предприятий в Крыму объясняется как раз тем, что бизнес делает ставку на те направления, которые менее конкурентны на материковой части России.Поэтому ведущие направления республики имеют перспективы развития, и проблем сбыта продуктов Крым не испытывает, хотя в сельском хозяйстве именно эта проблема является самой сложной в своем решении, подчеркнул глава минсельхоза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов В Крыму приступили к севу яровых На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей
крым
крым, новости крыма, сельское хозяйство, денис кратюк, минсельхоз крыма
Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет

В сельскохозяйственные проекты Крыма за 12 лет вложено 57 миллиардов рублей

09:06 31.03.2026
 
Выращивание огурцов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. За двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам Кратюка, несмотря на то, что сельское хозяйство – это не та область, где можно рассчитывать на легкие деньги, супербыстрые изменения и рентабельность, объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму впечатляет.
"Инвестировано за двенадцать лет 57 миллиардов рублей. Это очень серьезная цифра", – сказал Кратюк.
Четыре первые строчки в рейтинге, по словам министра, занимают стандартные для Крыма направления: виноградство и виноделие, полеводство, садоводство и аквакультура.
"Это серьезные вложения. То есть нужно сделать их и отрабатывать в течение 5-7 лет", – отметил Кратюк.
С 2014 года в Крыму появилось достаточно много новых проектов и большинство из них очень удачные, в том числе мелкие, сказал он.
"Есть крупные перерабатывающие предприятия, садоводческие инвестпроекты, есть тепличный комбинат... Есть несколько примеров, порядка десятка крупных вложений, которые показали результат. При этом есть 30-40 проектов небольших, которые тоже показывают свою адекватность, понятность и работу", – поделился Кратюк.
По словам Кратюка, все инвестпроекты в Крыму делятся на крупных – это титульные, средних – это драйверы, и мелких, где не у все и не все получается так, как задумывалось. И в этом смысле государственная поддержка очень сильно помогает малым предприятиям. За 12 лет 483 новых предприятий получили 963 миллиона рублей поддержки, сказал министр.
"Это мелкий бизнес, который начинал с нуля. Эффективность этих денег: порядка 70% – те, которые работали, работают и продолжают работать, 20% – бизнес, который немножко перестроился либо перепрофилировался, и 10% – с моей точки зрения, не самая высокая эффективность, те, у кого изначально были выбраны направления не самые рентабельные", – рассказал Кратюк.
Министр подчеркнул, что успех сельскохозяйственных предприятий в Крыму объясняется как раз тем, что бизнес делает ставку на те направления, которые менее конкурентны на материковой части России.

"То есть человек, прежде чем начинает заниматься этим бизнесом, понял, где это все нужно реализовывать... Не надо изобретать велосипед и заниматься тем, чем занимается центральная часть России – выращиванием фантастического количества мяса или молока. Мы себя должны обеспечивать этими продуктами, производить их на внутренний рынок, но не пытаться вывозить на материк", – считает глава минсельхоза.

Поэтому ведущие направления республики имеют перспективы развития, и проблем сбыта продуктов Крым не испытывает, хотя в сельском хозяйстве именно эта проблема является самой сложной в своем решении, подчеркнул глава минсельхоза.
