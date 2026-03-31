Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет

Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет - РИА Новости Крым, 31.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. За двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, несмотря на то, что сельское хозяйство – это не та область, где можно рассчитывать на легкие деньги, супербыстрые изменения и рентабельность, объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму впечатляет.Четыре первые строчки в рейтинге, по словам министра, занимают стандартные для Крыма направления: виноградство и виноделие, полеводство, садоводство и аквакультура."Это серьезные вложения. То есть нужно сделать их и отрабатывать в течение 5-7 лет", – отметил Кратюк.С 2014 года в Крыму появилось достаточно много новых проектов и большинство из них очень удачные, в том числе мелкие, сказал он.По словам Кратюка, все инвестпроекты в Крыму делятся на крупных – это титульные, средних – это драйверы, и мелких, где не у все и не все получается так, как задумывалось. И в этом смысле государственная поддержка очень сильно помогает малым предприятиям. За 12 лет 483 новых предприятий получили 963 миллиона рублей поддержки, сказал министр."Это мелкий бизнес, который начинал с нуля. Эффективность этих денег: порядка 70% – те, которые работали, работают и продолжают работать, 20% – бизнес, который немножко перестроился либо перепрофилировался, и 10% – с моей точки зрения, не самая высокая эффективность, те, у кого изначально были выбраны направления не самые рентабельные", – рассказал Кратюк.Министр подчеркнул, что успех сельскохозяйственных предприятий в Крыму объясняется как раз тем, что бизнес делает ставку на те направления, которые менее конкурентны на материковой части России.Поэтому ведущие направления республики имеют перспективы развития, и проблем сбыта продуктов Крым не испытывает, хотя в сельском хозяйстве именно эта проблема является самой сложной в своем решении, подчеркнул глава минсельхоза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов В Крыму приступили к севу яровых На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей

