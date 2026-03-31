https://crimea.ria.ru/20260331/skolko-stoit-nedelnyy-otdykh-v-krymu-na-mayskie-prazdniki--ator-1154768543.html

Сколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники – АТОР

Курорты Крыма заняли среднюю ценовую нишу среди популярных у россиян мест отдыха на майские праздники.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150001655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dde38ff77d21c6ce170b94043c70166c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Курорты Крыма заняли среднюю ценовую нишу среди популярных у россиян мест отдыха на майские праздники. В обзоре участвовали курорты, где есть море. Об этом сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).В качестве среза брались туры в отели категории 4* на 7 ночей с перелетом из Москвы на двоих. По данным АТОР, отдых практически на всех российских курортах укладывается в бюджет 100 тыс. руб. на двоих с перелетом, за исключением Анапы, Геленджика и Крыма.Есть и более экономные праздничные туры. В Сочи, например, можно отдохнуть за 65 тысяч рублей на двоих на 7 ночей (тип питания в отеле – завтраки). А такой же тур с перелетом (до Краснодара) и трансфером в Анапу с системой "все включено" в хорошем отеле – от 116 тысяч рублей на двоих.Отдых в Калининграде на майские праздники стартует от 83,1 тысяч рублей. В Махачкале – от 117,4 тысяч рублей, а в Мурманске – от 84,2 тысяч рублей.Также в последний день марта стало известно, что Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года со средней ценой в 5588 рублей. При этом чаще всего туристы выбирают шестидневный отдых в курортной столице Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаКрым выбирают для спонтанного отдыха – цены и городаВ Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

