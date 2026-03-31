Сильное землетрясение произошло в Казахстане - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Сильное землетрясение произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 4.7 на востоке Казахстана. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.7 на востоке Казахстана. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Уточняется, что очаг залегал на глубине 10 км. Толчки зафиксированы в 11.11 по местному времени на расстоянии 44 км к северо-западу от Жаркента с населением: 34 400 человек.
По информации МЧС Казахстана, магнитуда землетрясения составила 5.4. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
26 марта землетрясение магнитудой 2.8 произошло в девяти километрах от Сочи.
