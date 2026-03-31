Школьный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение
Школьный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение
Школьный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение

Воспитание является одной из важнейших задач общего школьного образования - эксперт

14:01 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Плоды воспитательной деятельности современной школы будут существенно ощутимы в стране через 10-15 лет. Такое мнение выразила заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Екатерина Крыжко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.
По ее словам, сейчас перед школьным образованием стоит главная задача – формирование общероссийской гражданской идентичности детей, интеллекта нации, обеспечение и укрепление технологического, историко-культурного, государственного суверенитета России. Для этого необходимо, чтобы образовательный процесс был единым во субъектах Российской Федерации.
"С 2023 года у нас уже во всех субъектах реализуется федеральная основная всеобразовательная единая программа, которая определяет базовый уровень и содержание всех учебных предметов. Она предусматривает единые для всей России учебные планы, в которых определена нагрузка на детей, обязательные учебные предметы", - сказала Крыжко.
Также, по ее словам, единым является время каникул и рабочие программы по всем учебным предметам: на уровне начального общего образования по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру; на уровне основного среднего общего образования это история, география, основы безопасности и защиты Родины, русский язык, литература.
"То есть, ни планируемые результаты, ни содержание учебных предметов, заложенные в этих программах, меняться не могут", - обозначила заведующая.
При этом она подчеркнула, что одна из важных задач общего образования - воспитание учащихся.
"Федеральный закон об образовании, серия указов президента нацелены на то, чтобы воспитание стало системной работой. Потому что это, пожалуй, самая сложная сфера деятельности школы, воспитать по мановению волшебной палочки не получится. Процесс очень длительный, нельзя духовно-нравственную личность воспитать очень быстро, должно пройти какое-то определенное время. Я думаю, что плоды нашей сегодняшней воспитательной деятельности мы сможем увидеть, скорее всего, через 10-15 лет, когда сегодняшние ученики закончат школу", - выразила она свое мнение.
