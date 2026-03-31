Рейтинг Трампа в Штатах упал до рекорда за обе его каденции
Рейтинг президента США Дональда Трампа в Штатах упал до рекордных за обе его каденции 33% и рискует вовсе испариться к грядущим выборам в Америке. Такое мнение... РИА Новости Крым, 31.03.2026
Рейтинг Трампа рискует развалиться окончательно к выборам в США - политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Рейтинг президента США Дональда Трампа в Штатах упал до рекордных за обе его каденции 33% и рискует вовсе испариться к грядущим выборам в Америке. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Эксперт называет происходящее коллапсом общественной поддержки Трампа, приводя в качестве аргументов последние результаты социологического исследования.
"Очередной разгромный опрос вышел для Белого дома. Исследование Университета Массачусетса показало падение рейтингов Трампа до 33%. В предыдущем опросе лета 2025 года они были на уровне 38%. Это самый низкий показатель за оба срока Трампа... Это уже уровень непопулярности Буша-младшего образца 2007 года, когда вовсю проявлялась и усталость от войны в Ираке, и ипотечный кризис", – прокомментировал Дудаков в своем канале на платформе Max.
Хотя свои исследования университет делает нерегулярно, они весьма точны, что доказали в том числе итоги опроса в канун президентских выборов в США в 2024 году, так что сейчас к опубликованным рейтингам приковано довольно много внимания, отметил он.
Так, например, согласно анализу социологов, тарифная политика Трампа нравится только 28% американцев. В контексте войны с Ираном почти две трети негативно оценивают ход боевых действий, и лишь 24% жителей США одобряют действия президента в контексте борьбы с инфляцией, которая в апреле может вырасти с 2% до 6% из-за топливного кризиса, рассказал эксперт.
Согласно исследованию, теперь около 20% избирателей Трампа разочарованы в своем выборе, и на этом фоне "разношерстная MAGA-коалиция буквально разваливается на глазах".
По мнению Дудакова, ситуация для Трампа и его партии будет усугубляться безостановочно, "когда сухопутная операция в Иране пойдет наперекосяк, а экономика США начнет заваливаться из-за энергокризиса".
"Такими темпами к выборам от рейтингов Трампа может вообще ничего не остаться. Демократы на этом фоне надеются получить рекордное (до 250) число мест в Конгрессе и создать для Трампа невыносимые условия", – резюмировал эксперт.
Ранее Дудаков высказал
мнение, что война, которую развязала Америка в Иране, подрывает всю стратегию США по сдерживанию Китая в Азии, при этом у американцев остро не хватает противоракет ПВО, и в случае начала конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе защищать свои базы там будет просто нечем.
