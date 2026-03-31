Рейтинг Трампа в Штатах упал до рекорда за обе его каденции

Рейтинг Трампа в Штатах упал до рекорда за обе его каденции - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Рейтинг Трампа в Штатах упал до рекорда за обе его каденции

Рейтинг президента США Дональда Трампа в Штатах упал до рекордных за обе его каденции 33% и рискует вовсе испариться к грядущим выборам в Америке. Такое мнение... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T07:42

2026-03-31T07:42

2026-03-31T07:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Рейтинг президента США Дональда Трампа в Штатах упал до рекордных за обе его каденции 33% и рискует вовсе испариться к грядущим выборам в Америке. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Эксперт называет происходящее коллапсом общественной поддержки Трампа, приводя в качестве аргументов последние результаты социологического исследования.Хотя свои исследования университет делает нерегулярно, они весьма точны, что доказали в том числе итоги опроса в канун президентских выборов в США в 2024 году, так что сейчас к опубликованным рейтингам приковано довольно много внимания, отметил он.Так, например, согласно анализу социологов, тарифная политика Трампа нравится только 28% американцев. В контексте войны с Ираном почти две трети негативно оценивают ход боевых действий, и лишь 24% жителей США одобряют действия президента в контексте борьбы с инфляцией, которая в апреле может вырасти с 2% до 6% из-за топливного кризиса, рассказал эксперт.Согласно исследованию, теперь около 20% избирателей Трампа разочарованы в своем выборе, и на этом фоне "разношерстная MAGA-коалиция буквально разваливается на глазах".По мнению Дудакова, ситуация для Трампа и его партии будет усугубляться безостановочно, "когда сухопутная операция в Иране пойдет наперекосяк, а экономика США начнет заваливаться из-за энергокризиса".Ранее Дудаков высказал мнение, что война, которую развязала Америка в Иране, подрывает всю стратегию США по сдерживанию Китая в Азии, при этом у американцев остро не хватает противоракет ПВО, и в случае начала конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе защищать свои базы там будет просто нечем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американские морпехи прибыли на Ближний ВостокЧто получит Россия и чего лишатся США из-за авантюры Трампа в ИранеВсе плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада

сша

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

дональд трамп, сша, мнения, малек дудаков, политика, общество, в мире, новости