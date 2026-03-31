https://crimea.ria.ru/20260331/reabilitatsionnyy-tsentr-korablik-moynaki-v-evpatorii-prinyal-pervykh-patsientov-1154778136.html

Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов

крым

новости

новости крыма

мойнаки

евпатория

дети

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154775879_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c2f31c6c9918e81608b69f4b932e4862.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Детский реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов, всего здесь обустроены 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского госсовета Владимир Константинов.В центре планируют принимать детей из всех регионов России. До конца 2026 года при учреждении будет открыто общежитие для приезжих сотрудников.Председатель госсовета отметил, что детям, имеющим отклонения в развитии, и воспитывающим их семьям оказывают медицинскую, психологическую и педагогическую поддержку.В Евпатории развивается и социальная инфраструктура. К примеру, в рамках инвестиционного проекта "Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в строящемся микрорайоне, рассчитанном на 30 тысяч человек, возведен детский сад на 12 групп дошкольников, в том числе – ясельного возраста. В планах – строительство школы. За счет средств благотворителей в районе построен храм святого благоверного князя Александра Невского, напомнил председатель госсовета.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" открылся по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

