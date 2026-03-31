© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Детский реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов, всего здесь обустроены 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского госсовета Владимир Константинов.
"Федеральный детский реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" минздрава России уже принял первых пациентов. В учреждении обустроены 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара, применяются современные методы лечения и реабилитации", – сказано в сообщении.
В центре планируют принимать детей из всех регионов России. До конца 2026 года при учреждении будет открыто общежитие для приезжих сотрудников.
"Путевки в учреждение приобретаются за счет бюджетных средств и предоставляются крымским семьям бесплатно. Курс реабилитации в центре прошли порядка 2000 детей. По просьбе руководства учреждения возьмем в работу вопрос расширения центра за счет строительства модульного корпуса", – заверил Константинов.
Председатель госсовета отметил, что детям, имеющим отклонения в развитии, и воспитывающим их семьям оказывают медицинскую, психологическую и педагогическую поддержку.
В Евпатории развивается и социальная инфраструктура. К примеру, в рамках инвестиционного проекта "Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в строящемся микрорайоне, рассчитанном на 30 тысяч человек, возведен детский сад на 12 групп дошкольников, в том числе – ясельного возраста. В планах – строительство школы. За счет средств благотворителей в районе построен храм святого благоверного князя Александра Невского, напомнил председатель госсовета.
"Евпатория – одно из наиболее популярных направлений для отдыха и оздоровления со своей уникальной историей, крепкими лечебными традициями. После возвращения Крыма в Россию в городе создается современная туристская инфраструктура, активно развивается санаторно-курортный комплекс", – подчеркнул Владимир Константинов.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" открылся по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Читайте также на РИА Новости Крым: