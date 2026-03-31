Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов
Детский реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов, всего здесь обустроены 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного... РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Детский реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов, всего здесь обустроены 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского госсовета Владимир Константинов.В центре планируют принимать детей из всех регионов России. До конца 2026 года при учреждении будет открыто общежитие для приезжих сотрудников.Председатель госсовета отметил, что детям, имеющим отклонения в развитии, и воспитывающим их семьям оказывают медицинскую, психологическую и педагогическую поддержку.В Евпатории развивается и социальная инфраструктура. К примеру, в рамках инвестиционного проекта "Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в строящемся микрорайоне, рассчитанном на 30 тысяч человек, возведен детский сад на 12 групп дошкольников, в том числе – ясельного возраста. В планах – строительство школы. За счет средств благотворителей в районе построен храм святого благоверного князя Александра Невского, напомнил председатель госсовета.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" открылся по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Детский реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов, всего здесь обустроены 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского госсовета Владимир Константинов.
"Федеральный детский реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" минздрава России уже принял первых пациентов. В учреждении обустроены 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара, применяются современные методы лечения и реабилитации", – сказано в сообщении.
В центре планируют принимать детей из всех регионов России. До конца 2026 года при учреждении будет открыто общежитие для приезжих сотрудников.

"Путевки в учреждение приобретаются за счет бюджетных средств и предоставляются крымским семьям бесплатно. Курс реабилитации в центре прошли порядка 2000 детей. По просьбе руководства учреждения возьмем в работу вопрос расширения центра за счет строительства модульного корпуса", – заверил Константинов.

Председатель госсовета отметил, что детям, имеющим отклонения в развитии, и воспитывающим их семьям оказывают медицинскую, психологическую и педагогическую поддержку.
В Евпатории развивается и социальная инфраструктура. К примеру, в рамках инвестиционного проекта "Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в строящемся микрорайоне, рассчитанном на 30 тысяч человек, возведен детский сад на 12 групп дошкольников, в том числе – ясельного возраста. В планах – строительство школы. За счет средств благотворителей в районе построен храм святого благоверного князя Александра Невского, напомнил председатель госсовета.
"Евпатория – одно из наиболее популярных направлений для отдыха и оздоровления со своей уникальной историей, крепкими лечебными традициями. После возвращения Крыма в Россию в городе создается современная туристская инфраструктура, активно развивается санаторно-курортный комплекс", – подчеркнул Владимир Константинов.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" открылся по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
