Путин дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе "Восток"

Президент России Владимир Путин во вторник дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток". РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T15:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток".Российский лидер отметил, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность, пройдя по дорогам 13 миллионов километров безаварийно.Владимир Путин во вторник по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, в Амурской области построен новый пассажирский терминал Международного аэропорта Благовещенска. В Ростовской области на реке Дон завершен первый этап создания Багаевского гидроузла, который обеспечит крупнотоннажное судоходство и рост объемов грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. В Санкт-Петербурге стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет город с трассами Ленинградской области и оптимизирует логистику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

