Путин дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе "Восток"
Путин дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе "Восток"
2026-03-31T15:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток".Российский лидер отметил, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность, пройдя по дорогам 13 миллионов километров безаварийно.Владимир Путин во вторник по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, в Амурской области построен новый пассажирский терминал Международного аэропорта Благовещенска. В Ростовской области на реке Дон завершен первый этап создания Багаевского гидроузла, который обеспечит крупнотоннажное судоходство и рост объемов грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. В Санкт-Петербурге стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет город с трассами Ленинградской области и оптимизирует логистику.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
"Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 "Восток". Таким образом единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого "умного" транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы", – сказал глава государства на церемонии открытия объектов транспортного комплекса в режиме видеоконференции
Российский лидер отметил, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность, пройдя по дорогам 13 миллионов километров безаварийно.
Владимир Путин во вторник по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, в Амурской области построен новый пассажирский терминал Международного аэропорта Благовещенска. В Ростовской области на реке Дон завершен первый этап создания Багаевского гидроузла, который обеспечит крупнотоннажное судоходство и рост объемов грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна. В Санкт-Петербурге стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет город с трассами Ленинградской области и оптимизирует логистику.
