При ЧП в Нижнекамске погибли два человека и ранены более 70 - РИА Новости Крым, 31.03.2026
При ЧП в Нижнекамске погибли два человека и ранены более 70
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 72 получили различные травмы в результате ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в компанию "Сибур") в Нижнекамске. Об этом сообщили в компании.О пожаре в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане стало известно во вторник днем. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже их количество выросло.Остальные 64 обратившихся за медпомощью получили повреждения легкой степени тяжести - порезы от выбитых стекол и ушибы, им оказана медицинская помощь на месте. Экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. В городе замеры проводятся на стационарных постах, размещенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба. Кроме того, работают две передвижные лаборатории. СК России возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 72 получили различные травмы в результате ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в компанию "Сибур") в Нижнекамске. Об этом сообщили в компании.
О пожаре в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане стало известно во вторник днем. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже их количество выросло.
"По уточненным данным в результате происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" погибло два человека. Восемь человек госпитализированы", – сказано в сообщении.
Остальные 64 обратившихся за медпомощью получили повреждения легкой степени тяжести - порезы от выбитых стекол и ушибы, им оказана медицинская помощь на месте.
"Возгорание, возникшее в результате сбоя работы оборудования, локализовано. Идет ликвидация возгорания. В тушении задействованы более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России", – добавили в сообщении.
Экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. В городе замеры проводятся на стационарных постах, размещенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба. Кроме того, работают две передвижные лаборатории.

"По результатам отбора проб на проспекте Вахитова в Нижнекамске превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено", - заключили в компании.

СК России возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
