https://crimea.ria.ru/20260331/pri-chp-v-nizhnekamske-pogibli-dva-cheloveka-i-raneny-bolee-70-1154778005.html
При ЧП в Нижнекамске погибли два человека и ранены более 70
Два человека погибли и 72 получили различные травмы в результате ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в компанию "Сибур") в Нижнекамске. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T16:29
новости
татарстан
происшествия
пожар
нижнекамск
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_3f2420511f1000ce0e9d0a4170805406.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_8a614f63b395139923d84ffe48b2ff8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
16:03 31.03.2026 (обновлено: 16:29 31.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 72 получили различные травмы в результате ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в компанию "Сибур") в Нижнекамске. Об этом сообщили в компании.
О пожаре в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане стало известно во вторник днем. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже их количество выросло.
"По уточненным данным в результате происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" погибло два человека. Восемь человек госпитализированы", – сказано в сообщении.
Остальные 64 обратившихся за медпомощью получили повреждения легкой степени тяжести - порезы от выбитых стекол и ушибы, им оказана медицинская помощь на месте.
"Возгорание, возникшее в результате сбоя работы оборудования, локализовано. Идет ликвидация возгорания. В тушении задействованы более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России", – добавили в сообщении.
Экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. В городе замеры проводятся на стационарных постах, размещенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба. Кроме того, работают две передвижные лаборатории.
"По результатам отбора проб на проспекте Вахитова в Нижнекамске превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено", - заключили в компании.
СК России возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.