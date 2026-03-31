https://crimea.ria.ru/20260331/pri-chp-v-nizhnekamske-pogibli-dva-cheloveka-i-raneny-bolee-70-1154778005.html

При ЧП в Нижнекамске погибли два человека и ранены более 70

Два человека погибли и 72 получили различные травмы в результате ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в компанию "Сибур") в Нижнекамске.

2026-03-31T16:03

новости

татарстан

происшествия

пожар

нижнекамск

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_3f2420511f1000ce0e9d0a4170805406.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 72 получили различные травмы в результате ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в компанию "Сибур") в Нижнекамске. Об этом сообщили в компании.О пожаре в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане стало известно во вторник днем. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже их количество выросло.Остальные 64 обратившихся за медпомощью получили повреждения легкой степени тяжести - порезы от выбитых стекол и ушибы, им оказана медицинская помощь на месте. Экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. В городе замеры проводятся на стационарных постах, размещенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба. Кроме того, работают две передвижные лаборатории. СК России возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260331/pozhar-na-zavode-v-nizhnekamske--postradali-13-chelovek-1154773260.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

