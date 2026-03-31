Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь

За удар по кафе в Хорлах в Новый год предъявлены обвинения Буданову* и двум командирам ВСУ
22:21 31.03.2026 (обновлено: 22:37 31.03.2026)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПожар в кафе после атаки дронов на село Хорлы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Экс-главе военной разведки Украины Кириллу Буданову* и еще двум украинским командирам заочно предъявлены обвинения в совершении теракта в новогоднюю ночь в херсонском селе Хорлы. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
"В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанесшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трех беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяний. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*", – сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По его словам, всем трем фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.
Москва выступала с требованием к Управлению верховного комиссара ООН по правам человека публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявлял ранее постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
С февраля 2022 года от действий террористического киевского режима пострадало как минимум 27,5 тысяч человек мирного гражданского населения России, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Читайте также на РИА Новости Крым: