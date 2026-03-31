https://crimea.ria.ru/20260331/predyavleny-obvineniya-v-terakte-za-udar-po-kafe-v-khorlakh-v-novogodnyuyu-noch-1154790135.html

Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь

Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь

Экс-главе военной разведки Украины Кириллу Буданову* и еще двум украинским командирам заочно предъявлены обвинения в совершении теракта в новогоднюю ночь в... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T22:21

2026-03-31T22:21

2026-03-31T22:37

новости

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

херсонская область

атака всу на село хорлы в херсонской области

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152142159_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5bbb7f8df1a38879a8c60d0716afb198.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Экс-главе военной разведки Украины Кириллу Буданову* и еще двум украинским командирам заочно предъявлены обвинения в совершении теракта в новогоднюю ночь в херсонском селе Хорлы. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.По его словам, всем трем фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.Москва выступала с требованием к Управлению верховного комиссара ООН по правам человека публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявлял ранее постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.С февраля 2022 года от действий террористического киевского режима пострадало как минимум 27,5 тысяч человек мирного гражданского населения России, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.* внесен в России в перечень экстремистов и террористов

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область, атака всу на село хорлы в херсонской области, всу (вооруженные силы украины), атаки всу