Пожар на заводе в Нижнекамске – ранены 50 человек и один погиб - РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T16:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане произошел пожар – ранены 50 человек и один погиб, сообщает компания СИБУР ("Сибур Холдинг" – одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России) в Нижнекамске.Продолжается ликвидация очага возгорания, задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, подчеркнули в компании.И уточнили, что сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.Предварительной причиной происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" является сбой в работе оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

