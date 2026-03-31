Пожар на заводе в Нижнекамске – ранены 50 человек и один погиб - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Пожар на заводе в Нижнекамске – ранены 50 человек и один погиб
В промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане произошел пожар – ранены 50 человек и один погиб, сообщает компания СИБУР ("Сибур Холдинг" – одна из крупнейших... РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане произошел пожар – ранены 50 человек и один погиб, сообщает компания СИБУР ("Сибур Холдинг" – одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России) в Нижнекамске.Продолжается ликвидация очага возгорания, задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, подчеркнули в компании.И уточнили, что сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.Предварительной причиной происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" является сбой в работе оборудования.
Пожар на заводе в Нижнекамске – ранены 50 человек и один погиб

14:57 31.03.2026 (обновлено: 16:23 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане произошел пожар – ранены 50 человек и один погиб, сообщает компания СИБУР ("Сибур Холдинг" – одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России) в Нижнекамске.
"В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Также на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", – сказано в сообщении официального канал компании СИБУР в Нижнекамске.
Продолжается ликвидация очага возгорания, задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, подчеркнули в компании.
И уточнили, что сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.
Предварительной причиной происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" является сбой в работе оборудования.
