https://crimea.ria.ru/20260331/poteryali-berega-lavrov-zhestko-vyskazalsya-o-nekotorykh-stranakh-1154768733.html

"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах

"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах - РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T13:01

сергей лавров

мнения

россия

в мире

коллективный запад

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153120755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0077aeb9828aab8fb5e9d5c2445077.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Некоторые страны в последнее время "потеряли берега", открыто провозглашая свои права на те или иные чужие территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.В качестве примера министр привел недавние слова госсекретаря США Марко Рубио. Отвечая на вопрос, как можно поскорее закончить конфликт в Персидском заливе, глава Госдепа сказал, что "все зависит от Ирана, ему только стоит открыть Ормузский пролив, иначе он будет продолжать осуществлять грубейшее нарушение международного права".Глава МИД России напомнил, что за два дня до слов Рубио президент США Дональд Трамп заявил, что его "не волнует международное право, у него есть своя мораль и свои инстинкты".По словам министра, Запад со своими неуемными гегемонистскими амбициями вступил в клинч со стремлением мирового большинства к преодолению существующих вызовов на основе равенства и справедливости.По мнению Лаврова, происходящее сегодня в Персидском заливе имеет признаки перерастания во все более широкомасштабный конфликт, который некоторые уже окрестили "новой мировой войной".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпохуСША должны рассказать миру о своих планах – ЛавровВоенные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

