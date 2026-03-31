"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах - РИА Новости Крым, 31.03.2026
"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах
"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах - РИА Новости Крым, 31.03.2026
"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах
Некоторые страны в последнее время "потеряли берега", открыто провозглашая свои права на те или иные чужие территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T13:01
2026-03-31T13:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Некоторые страны в последнее время "потеряли берега", открыто провозглашая свои права на те или иные чужие территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.В качестве примера министр привел недавние слова госсекретаря США Марко Рубио. Отвечая на вопрос, как можно поскорее закончить конфликт в Персидском заливе, глава Госдепа сказал, что "все зависит от Ирана, ему только стоит открыть Ормузский пролив, иначе он будет продолжать осуществлять грубейшее нарушение международного права".Глава МИД России напомнил, что за два дня до слов Рубио президент США Дональд Трамп заявил, что его "не волнует международное право, у него есть своя мораль и свои инстинкты".По словам министра, Запад со своими неуемными гегемонистскими амбициями вступил в клинч со стремлением мирового большинства к преодолению существующих вызовов на основе равенства и справедливости.По мнению Лаврова, происходящее сегодня в Персидском заливе имеет признаки перерастания во все более широкомасштабный конфликт, который некоторые уже окрестили "новой мировой войной".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпохуСША должны рассказать миру о своих планах – ЛавровВоенные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев
россия
РИА Новости Крым
сергей лавров, мнения, россия, в мире, коллективный запад
"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах

Некоторые страны "потеряли берега" в своем стремлении захватить чужие территории – Лавров

13:01 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Некоторые страны в последнее время "потеряли берега", открыто провозглашая свои права на те или иные чужие территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.
"Все меньше становится сдерживающих факторов, которые десятилетиями обеспечивали относительную, но все же стабильность. Если говорить по-простому: некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания", – сказал Лавров.
В качестве примера министр привел недавние слова госсекретаря США Марко Рубио. Отвечая на вопрос, как можно поскорее закончить конфликт в Персидском заливе, глава Госдепа сказал, что "все зависит от Ирана, ему только стоит открыть Ормузский пролив, иначе он будет продолжать осуществлять грубейшее нарушение международного права".
Глава МИД России напомнил, что за два дня до слов Рубио президент США Дональд Трамп заявил, что его "не волнует международное право, у него есть своя мораль и свои инстинкты".
По словам министра, Запад со своими неуемными гегемонистскими амбициями вступил в клинч со стремлением мирового большинства к преодолению существующих вызовов на основе равенства и справедливости.
По мнению Лаврова, происходящее сегодня в Персидском заливе имеет признаки перерастания во все более широкомасштабный конфликт, который некоторые уже окрестили "новой мировой войной".
