Пора ремонтов: первый месяц весны в фотоленте РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Пора ремонтов: первый месяц весны в фотоленте РИА Новости Крым
Пора ремонтов: первый месяц весны в фотоленте РИА Новости Крым
Прекрасный март. Эти четыре буквы для Крыма в этом году значат не только пробуждение природы, но и наполненные водохранилища, а также период активных строек... РИА Новости Крым, 31.03.2026
Прекрасный март. Эти четыре буквы для Крыма в этом году значат не только пробуждение природы, но и наполненные водохранилища, а также период активных строек дорог. С приходом марта в Крым потянулись и знаменитости. С каждым днем приближения лета их будет все больше, как и обычных курортников.Март 2026 – период постов как у христиан, так и у мусульман, в которые совершается еще больше добрых человеческих дел. Март порадовал не только крымчан, но и всех россиян, а также людей, испытывающих симпатии к России: впервые шесть паралимпийцев не только "взяли" 12 медалей, но и пронесли знамя России.
Главные события марта в фотоленте РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Прекрасный март. Эти четыре буквы для Крыма в этом году значат не только пробуждение природы, но и наполненные водохранилища, а также период активных строек дорог.
С приходом марта в Крым потянулись и знаменитости. С каждым днем приближения лета их будет все больше, как и обычных курортников.
Март 2026 – период постов как у христиан, так и у мусульман, в которые совершается еще больше добрых человеческих дел.
Март порадовал не только крымчан, но и всех россиян, а также людей, испытывающих симпатии к России: впервые шесть паралимпийцев не только "взяли" 12 медалей, но и пронесли знамя России.
Март – месяц первого активного цветения и обновления. Солнечных дней становится больше.

Март – месяц первого активного цветения и обновления. Солнечных дней становится больше.

Рамадан в этом году пришелся для мусульман на март. На фото: глава Крыма Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди провели ифтар.

Рамадан в этом году пришелся для мусульман на март. На фото: глава Крыма Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди провели ифтар.

Обновляется не только природа. С наступлением более устойчивой погоды начинаются множественные ремонты. На фото: берегоукрепительные сооружения в Ялте в районе пляжа "Дельфин" восстанавливают к лету.

Обновляется не только природа. С наступлением более устойчивой погоды начинаются множественные ремонты. На фото: берегоукрепительные сооружения в Ялте в районе пляжа "Дельфин" восстанавливают к лету.

Укрепление обочин, новое покрытие и необходимые элементы безопасности – на Южнобережном шоссе в Крыму начался ремонт дороги Ялта – Севастополь.

Укрепление обочин, новое покрытие и необходимые элементы безопасности – на Южнобережном шоссе в Крыму начался ремонт дороги Ялта – Севастополь.

В Балаклаве полным ходом восстанавливают набережную и приводят в порядок исторические здания.

В Балаклаве полным ходом восстанавливают набережную и приводят в порядок исторические здания.

Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка будет завершена раньше срока – к июню.

Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка будет завершена раньше срока – к июню.

В этом году в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 270 километров дорог, сообщает министерство транспорта Крыма. На фото: строительство объездной дороги в обход Алушты.

В этом году в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 270 километров дорог, сообщает министерство транспорта Крыма. На фото: строительство объездной дороги в обход Алушты.

Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Сейчас идет ее активное строительство и реконструкция.

Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Сейчас идет ее активное строительство и реконструкция.

О курортном сезоне, безопасности региона, национализации имущества и многом другом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

О курортном сезоне, безопасности региона, национализации имущества и многом другом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

В Крыму на базе завода открыт первый учебный класс для подготовки будущих инженеров.

В Крыму на базе завода открыт первый учебный класс для подготовки будущих инженеров.

В копилке паралимпийской сборной России 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Это третий результат в медальном зачете соревнований. Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам, заявил президент РФ Владимир Путин.

В копилке паралимпийской сборной России 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Это третий результат в медальном зачете соревнований. Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выставку работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью" показали на улицах Симферополя. Фотоконкурс был приурочен к12-й годовщине Крымской весны. В нем приняли участие профессиональные фотографы и любители со всех уголков России.

Выставку работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью" показали на улицах Симферополя. Фотоконкурс был приурочен к12-й годовщине Крымской весны. В нем приняли участие профессиональные фотографы и любители со всех уголков России.

К 12-летию воссоединения Крыма с Россией из Симферополя стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!", приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Колонна за неделю проехала 2,5 тысячи километров до Москвы через регионы материковой части РФ.

К 12-летию воссоединения Крыма с Россией из Симферополя стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!", приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Колонна за неделю проехала 2,5 тысячи километров до Москвы через регионы материковой части РФ.

Владимир Путин поздравил крымчан и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. На фото: торжественные мероприятия по случаю 12-й годовщины Общекрымского референдума.

Владимир Путин поздравил крымчан и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. На фото: торжественные мероприятия по случаю 12-й годовщины Общекрымского референдума.

В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета высадили пятиствольный каштан как символ единства народов России и органов власти. Акцию приурочили к 12-й годовщине Крымской весны.

В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета высадили пятиствольный каштан как символ единства народов России и органов власти. Акцию приурочили к 12-й годовщине Крымской весны.

Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе 6 марта.

Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе 6 марта.

23 марта ночью в Севастополе в одной из пятиэтажек раздался взрыв. При этом погибла многодетная мать и ранены четверо ее дочерей, ранены всего 12 человек.

23 марта ночью в Севастополе в одной из пятиэтажек раздался взрыв. При этом погибла многодетная мать и ранены четверо ее дочерей, ранены всего 12 человек.

Всего пострадало 60 квартир. На фото: восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва.

Всего пострадало 60 квартир. На фото: восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва.

РИА Новости Крым продолжает проект "Новая жизнь после СВО". Ветеран спецоперации Андрей Ткаченко мастерит домики для животных.

РИА Новости Крым продолжает проект "Новая жизнь после СВО". Ветеран спецоперации Андрей Ткаченко мастерит домики для животных.

Ветеран СВО, участник программы "Герои Крыма" Кирилл Корнийчук хочет построить реабилитационный центр.

Ветеран СВО, участник программы "Герои Крыма" Кирилл Корнийчук хочет построить реабилитационный центр.

Топ-менеджер крупной компании-застройщика и волонтер Валентина Клименко спасает людей и животных на новых территориях. На фото: спасенные Валентиной щенки.

Топ-менеджер крупной компании-застройщика и волонтер Валентина Клименко спасает людей и животных на новых территориях. На фото: спасенные Валентиной щенки.

Боец СВО с позывным "слон" работает смотрителем и экскурсоводом в уникальном музее, посвященном специальной военной операции в поселке Перевальное Симферопольского района.

Боец СВО с позывным "слон" работает смотрителем и экскурсоводом в уникальном музее, посвященном специальной военной операции в поселке Перевальное Симферопольского района.

Останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи. Предположительно это мирные жители либо партизаны, которые укрывались в катакомбах от фашистских захватчиков.

Останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи. Предположительно это мирные жители либо партизаны, которые укрывались в катакомбах от фашистских захватчиков.

"Россия сегодня" и "Курорт "Золотые пески России" подписали меморандум о сотрудничестве. Инициатором подписания меморандума был гендиректор линейки медиаресурсов Дмитрий Киселев.

"Россия сегодня" и "Курорт "Золотые пески России" подписали меморандум о сотрудничестве. Инициатором подписания меморандума был гендиректор линейки медиаресурсов Дмитрий Киселев.

В Симферополе за 334 миллиона провели реконструкцию художественного училища. О том, что сделано, в репортаже РИА Новости Крым.

В Симферополе за 334 миллиона провели реконструкцию художественного училища. О том, что сделано, в репортаже РИА Новости Крым.

В Феодосии разрушается древний храм Архангелов Михаила и Гавриила. Церковь возведена в XV веке и является объектом культурного наследия федерального значения. Будут ли спасать средневековую святыню, в какие сроки и за чей счет – об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.

В Феодосии разрушается древний храм Архангелов Михаила и Гавриила. Церковь возведена в XV веке и является объектом культурного наследия федерального значения. Будут ли спасать средневековую святыню, в какие сроки и за чей счет – об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.

Ливадийский дворец-музей ждет грандиозная реэкспозиция. На фото: визуализация новых выставок Ливадийского дворца-музея.

Ливадийский дворец-музей ждет грандиозная реэкспозиция. На фото: визуализация новых выставок Ливадийского дворца-музея.

Известный российский шеф-повар Илья Захаров пообщался со студентами крымского Романовского колледжа индустрии и гостеприимства. Со своим коллегой – бренд-шефом, основателем и руководителем проекта "ПРОРЕСТ" Романом Лужным он презентовал проект "Крымские гастрономические истории".

Известный российский шеф-повар Илья Захаров пообщался со студентами крымского Романовского колледжа индустрии и гостеприимства. Со своим коллегой – бренд-шефом, основателем и руководителем проекта "ПРОРЕСТ" Романом Лужным он презентовал проект "Крымские гастрономические истории".

В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии, организованный Крымской митрополией. На нем собрались представители более 35 сестричеств из разных регионов России.

В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии, организованный Крымской митрополией. На нем собрались представители более 35 сестричеств из разных регионов России.

