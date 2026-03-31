Помогал врагу: украинского шпиона задержали в Белгородской области - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Помогал врагу: украинского шпиона задержали в Белгородской области
В Белгородской области украинца подозревают в помощи киевской разведке в координировании ударов по российским военным. Мужчина отправлял кураторам данные о... РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Белгородской области мужчину подозревают в шпионаже в пользу украинской разведки – ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области украинца подозревают в помощи киевской разведке в координировании ударов по российским военным. Мужчина отправлял кураторам данные о скоплении личного состава и техники ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Белгородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в интересах противника", – сказано в сообщении.
Силовики отметили, что злоумышленник, выполняя задание украинской разведки, в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники ВС РФ и отправил их своим кураторам.
"Таким образом он передал противнику сведения, которые были использованы для нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов", – добавили в ФСБ России.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж), фигурант арестован, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жительница Московской области получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу данных службе безопасности Украины. Полученные данные она отправила представителю СБУ в одной из соцсетей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
