Под Керчью три дня будут звучать взрывы - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Под Керчью три дня будут звучать взрывы
Под Керчью в течение трех дней будут слышны взрывы из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Под Керчью в течение трех дней будут слышны взрывы из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.В мэрии уточнили, что 1 апреля учения будут проходить с 10:00 до 19:00 в районе севернее поселка Глазовка. И с 18:00 1 апреля до 13:00 3 апреля – в районах южнее н.п. Набережное и восточнее Заветного.Как сообщалось, в Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Под Керчью три дня будут звучать взрывы

08:57 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Под Керчью в течение трех дней будут слышны взрывы из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.

"С 1 по 3 апреля на территории Ленинского района вблизи Керчи пройдут тактико-специальные учения военнослужащих с применением холостых боеприпасов и имитационных взрывных устройств", – говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что 1 апреля учения будут проходить с 10:00 до 19:00 в районе севернее поселка Глазовка. И с 18:00 1 апреля до 13:00 3 апреля – в районах южнее н.п. Набережное и восточнее Заветного.
Как сообщалось, в Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
10:20Театр кукол в Симферополе достроят к сентябрю
10:17Помогал врагу: украинского шпиона задержали в Белгородской области
10:03Сильное землетрясение произошло в Казахстане
09:56Магнитная буря идет к Земле
09:48Два человека с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье
09:35В Крым на майские – самый популярный город и цены в отелях
09:29В России снижается заболеваемость гриппом
09:20Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 года
09:06Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет
08:57Под Керчью три дня будут звучать взрывы
08:47Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растения
08:41В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта
08:32Аксенов назвал сотрудников ФСБ в Крыму настоящими профессионалами
08:21Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение
08:15Дрон ВСУ атаковал автобус с людьми в Шебекино - ранены двое
07:54ВСУ атаковали регионы России почти сотней беспилотников
07:42Рейтинг Трампа в Штатах упал до рекорда за обе его каденции
07:27В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии
07:0620 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю
06:48Товары в рассрочку: что изменится в России с новым законом с 1 апреля
Лента новостейМолния