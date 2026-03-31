Новые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом году

2026-03-31T11:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры республики Эдуард Щеголев на пресс-конференции в Симферополе.В частности, планируется завершить строительство восьми объектов социальной инфраструктуры. В их числе строительство трех дошкольных учреждений – в симферопольском микрорайоне Новониколаевский (120 мест), селе Новосельское Черноморского района (200 мест), селе Стальное Джанкойского района (170 мест), – а также реконструкция детсада "Золотая рыбка" в Симферополе.Кроме того, в плане завершить возведение школы в микрорайоне Луговое крымской столицы и двух многоэтажек – в Старом Крыму (Кировский район) на 48 квартир и Малом Маяке (Алушта) на 72 квартиры.В текущем году будет сдан в эксплуатацию и Крымский государственный детский центр театрального искусства в Симферополе.Также, по словам Щеголева, в 2026 году должно быть завершено строительство 10 объектов инженерной инфраструктуры стоимостью 12 млрд рублей.В их числе четыре объекта водоснабжения: реконструкция разводящих сетей в Керчи, а также строительство второй нитки водовода в "Старом городе" Симферополя, водовода в Евпатории и сетей водоснабжения в поселке Айкаван Симферопольского района.Глава минстроя Крыма добавил, что в этом году планируется завершить реконструкцию очистных сооружений в Судаке и алуштинском селе Малореченское, а также строительство сетей водоотведения и канализации в поселке Коктебель (Феодосия) и селе Изобильное (Алушта).Также в рамках госпрограммы будут возведены 61 вышка сотовой связи и завершена реконструкция набережной в Коктебеле.Щеголев также напомнил, что еще четыре объекта госпрограммы, запланированные на 2026 год, были завершены досрочно: детсад на 150 мест в поселке Вольное Джанкойского района, жилой дом на 72 квартиры в Судаке и две школы на 1100 мест в Симферополе и селе Укромное Симферопольского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 годуВ Крыму и Севастополе обновили более двух тысяч километров дорог В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин

