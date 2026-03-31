Новости СВО: Украина на поле боя теряет больше тысячи боевиков в сутки

Новости СВО: Украина на поле боя теряет больше тысячи боевиков в сутки - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Новости СВО: Украина на поле боя теряет больше тысячи боевиков в сутки

Армия России продвигается вперед, освобождает населенные пункты и разбивает инфраструктуру ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T14:39

2026-03-31T14:39

2026-03-31T14:39

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед, освобождает населенные пункты и разбивает инфраструктуру ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим по всей линии боевого соприкосновения потерял 1260 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка Сумской области. Кроме того, группировкой нанесено поражение живой силе и технике противника в Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодное тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 27 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 135 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Уничтожены пять складов материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих, девять автомобилей, две станции РЭБ, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВОБрал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу