Нашла обоих без сознания: в Крыму пьяная ссора едва не закончилась убийством - РИА Новости Крым, 31.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории 41-летний мужчина пойдет под суд за попытку убийства товарища. Об этом сообщает прокуратура республики.Инцидент произошел в декабре прошлого года. Обвиняемый распивал спиртные напитки совместно со своим товарищем. В результате вспыхнувшей ссоры мужчина схватился за нож и нанес второму не менее 5 ударов. После этого он покинул место преступления, но затем вернулся туда, внезапно потерял равновесие и упал. При падении злоумышленник ударился головой и сам потерял сознание. В результате обоих в бессознательном состоянии нашла соседка.Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

