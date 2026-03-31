https://crimea.ria.ru/20260331/nashla-oboikh-bez-soznaniya-v-krymu-pyanaya-ssora-edva-ne-zakonchilas-ubiystvom--1154771039.html
Нашла обоих без сознания: в Крыму пьяная ссора едва не закончилась убийством
В Евпатории 41-летний мужчина пойдет под суд за попытку убийства товарища. Об этом сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 31.03.2026
крым
новости крыма
убийство
евпатория
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766102_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_2b6665cf146b30d98680d9c826368c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории 41-летний мужчина пойдет под суд за попытку убийства товарища. Об этом сообщает прокуратура республики.Инцидент произошел в декабре прошлого года. Обвиняемый распивал спиртные напитки совместно со своим товарищем. В результате вспыхнувшей ссоры мужчина схватился за нож и нанес второму не менее 5 ударов. После этого он покинул место преступления, но затем вернулся туда, внезапно потерял равновесие и упал. При падении злоумышленник ударился головой и сам потерял сознание. В результате обоих в бессознательном состоянии нашла соседка.Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766102_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_602b3fcc02b1cb2ced2ffb852c8eef50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.