Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 года
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы Украины 1991 года бесследно исчезли, а где пройдут новые - большой вопрос. РИА Новости Крым, 31.03.2026
Константинов назвал границы Украины 1991 года нафталиновой историей
09:20 31.03.2026 (обновлено: 09:21 31.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы Украины 1991 года бесследно исчезли, а где пройдут новые - большой вопрос.
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее признал, что ВСУ не смогут захватить освобожденные российской армией территории и выйти на границы Украины 1991 года, так как цена этому слишком высока.
"Границы 1991 года — это какая-то нафталиновая история. Этих границ давно не существует, они бесследно исчезли. Они убиты госпереворотом 2014 года, уничтожением детей Донбасса. А новые границы Украины — большой вопрос и проблема. Скажем, кто даже в сегодняшних границах будет там жить, будет обустраивать эту территорию, восстанавливать ее? Это вопрос, на который сегодня нет ответа", - сказал Константинов комментарии РИА Новости.
Он отметил, что половина населения уехала из Украины за границу, поэтому не ясно, кто будет восстанавливать уничтоженную экономику.
"Непонятно, кто будет возвращаться в разрушенные села и ездить по этим разбитым дорогам, восстанавливать уничтоженную экономику, но главное — кто признается в том, что идея евроинтеграции довела украинский народ до этой катастрофы. Это первое, что их должно волновать", - добавил глава крымского парламента.
Читайте также на РИА Новости Крым: