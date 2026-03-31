Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 года

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы Украины 1991 года бесследно исчезли, а где пройдут новые - большой вопрос. РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T09:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы Украины 1991 года бесследно исчезли, а где пройдут новые - большой вопрос.Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее признал, что ВСУ не смогут захватить освобожденные российской армией территории и выйти на границы Украины 1991 года, так как цена этому слишком высока.Он отметил, что половина населения уехала из Украины за границу, поэтому не ясно, кто будет восстанавливать уничтоженную экономику.

