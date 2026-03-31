Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260331/na-kerchenskom-poluostrove-na-nedelyu-zakroyut-zheleznodorozhnyy-pereezd-1154774114.html
На Керченском полуострове на неделю закроют железнодорожный переезд
На Керченском полуострове на неделю закроют железнодорожный переезд
2026-03-31T21:31
2026-03-31T21:31
новости крыма
керчь
железная дорога
поезд
ограничение движения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154776755_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_9a6e399f40f9274ca89e7f5984a1cb7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма модернизируют ж/д пути, в связи с этим со 2 по 8 апреля будет ограничен автомобильный переезд в село Семисотка. Об этом сообщили в районной администрации.Специалисты уточнили, что в ранее опубликованный график закрытия переездов внесены изменения.Ж/д переезд в село Семисотка будет закрыт с 2 по 8 апреля – альтернативный проезд в село Уварово. Со стороны Феодосии через село Владиславовка и село Львово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работыВ Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотнаФедеральные трассы в Крым отремонтируют в рамках нацпроекта
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154776755_51:109:1229:993_1920x0_80_0_0_392e1ee2cddd51040164f64915547710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:31 31.03.2026
 
© Официальный Telegram-канал Администрации Ленинского района Республики КрымЗакрытие ж/д переезда
Закрытие ж/д переезда
© Официальный Telegram-канал Администрации Ленинского района Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма модернизируют ж/д пути, в связи с этим со 2 по 8 апреля будет ограничен автомобильный переезд в село Семисотка. Об этом сообщили в районной администрации.
"В связи с проведением производственных работ на железнодорожных переездах объекта: "Строительство двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей", информируем о графике закрытия ж/д переездов на участке от пгт Ленино до села Фронтовое", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что в ранее опубликованный график закрытия переездов внесены изменения.
Ж/д переезд в село Семисотка будет закрыт с 2 по 8 апреля – альтернативный проезд в село Уварово. Со стороны Феодосии через село Владиславовка и село Львово.
"В случае наступления неблагоприятных погодных условий и изменения графика закрытия ж/д переездов жителей и гостей Ленинского района проинформируют дополнительно", – добавили в районной администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаКерчьЖелезная дорогаПоездОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
