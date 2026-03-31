Мечты о водных лыжах толкнули ялтинца на разбойное нападение

Крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении на офис и краже 63 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 31.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении на офис и краже 63 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.Сообщение от заместителя директора одной из местных организаций о нападении в офисе поступило в дежурную часть УМВД России по Ялте. По данным следствия, злоумышленник вошел в офис, где находилась сотрудница, и, достав бытовой нож, потребовал передать ему деньги."Женщина проявила стойкость – отказалась выполнять его требования. Тогда злоумышленник заметил пачку наличных на полке, забрал их и скрылся", – уточнили в МВД.Чтобы замести следы преступления, ялтинец переоделся и спрятал похищенное и свои вещи у знакомого. Полицейские изъяли похищенные деньги и вернули законному владельцу. Ущерб возмещен в полном объеме, злоумышленник не успел потратить похищенное.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в МВД Крыма.Ранее сообщалось, что в Севастополе аферисты потребовали у одинокого 82-летнего пенсионера 200 тысяч рублей, а когда таких денег у него не оказалось, забрали из дома все его сбережения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе посетители избили работника кафеВ Алуште неизвестные украли цветы с центральной аллеи Приморского парка"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной

