Мечты о водных лыжах толкнули ялтинца на разбойное нападение

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении на офис и краже 63 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Сообщение от заместителя директора одной из местных организаций о нападении в офисе поступило в дежурную часть УМВД России по Ялте. По данным следствия, злоумышленник вошел в офис, где находилась сотрудница, и, достав бытовой нож, потребовал передать ему деньги.
"Женщина проявила стойкость – отказалась выполнять его требования. Тогда злоумышленник заметил пачку наличных на полке, забрал их и скрылся", – уточнили в МВД.
Чтобы замести следы преступления, ялтинец переоделся и спрятал похищенное и свои вещи у знакомого.

"Подозреваемый был задержан по горячим следам вблизи места жительства. Им оказался 49-летний местный житель. В ходе допроса задержанный признался в содеянном. По его словам, он решился на преступление после употребления спиртных напитков, желая приобрести водные лыжи, но не имея на это необходимой суммы", – рассказали в полиции.

Полицейские изъяли похищенные деньги и вернули законному владельцу. Ущерб возмещен в полном объеме, злоумышленник не успел потратить похищенное.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в МВД Крыма.
Ранее сообщалось, что в Севастополе аферисты потребовали у одинокого 82-летнего пенсионера 200 тысяч рублей, а когда таких денег у него не оказалось, забрали из дома все его сбережения.
