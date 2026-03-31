Магнитная буря идет к Земле

Магнитная буря ожидается на Земле вечером во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле вечером во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно приведенному графику, геомагнитный фон начнет повышаться во второй половине дня и к 18 часам практически достигнет уровня G2 (средняя магнитная буря). С полуночи значения геомагнитного возмущения будут в пределах уровня G1 (слабая буря), и после 6 утра среды буря постепенно сойдет на нет.
Накануне на Солнце произошла очень сильная вспышка уровня X1.4. Она сопровождалась крупным и скоростным выбросом плазмы, который, по расчетам, заденет планету.
"С учетом того, что удар плазменного облака приходится на темное время суток, почти наверняка должны начать наблюдаться интенсивные полярные сияния", - отметили в Лаборатории.
