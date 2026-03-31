Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Магнитная буря ожидается на Земле вечером во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T09:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле вечером во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Накануне на Солнце произошла очень сильная вспышка уровня X1.4. Она сопровождалась крупным и скоростным выбросом плазмы, который, по расчетам, заденет планету."С учетом того, что удар плазменного облака приходится на темное время суток, почти наверняка должны начать наблюдаться интенсивные полярные сияния", - отметили в Лаборатории.

