Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
2026-03-31T19:47
2026-03-31T21:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Террористический киевский режим вечером во вторник пытается атаковать Таганрог Ростовской области и Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщают местные власти.Она призвала граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, не подходить к окнам.Кроме того, угроза атаки беспилотников и ракетная опасность была объявлена на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, в городе звучит сигнал "Внимание всем"В ночь на вторник силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино, два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.
Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – власти

19:47 31.03.2026 (обновлено: 21:16 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Террористический киевский режим вечером во вторник пытается атаковать Таганрог Ростовской области и Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщают местные власти.
"Внимание – работают силы ПВО", – сообщила в своем Telegram-канале мэр Таганрога Светлана Камбулова.
Она призвала граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, не подходить к окнам.
Кроме того, угроза атаки беспилотников и ракетная опасность была объявлена на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, в городе звучит сигнал "Внимание всем"
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам, укройтесь в комнате без окон или там, где окна не выходят на море. Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке. Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов", – напомнил Бойко на своих страницах в соцсетях.
В ночь на вторник силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино, два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.
