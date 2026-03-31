Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО

Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО

Террористический киевский режим вечером во вторник пытается атаковать Таганрог Ростовской области и Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T19:47

2026-03-31T19:47

2026-03-31T21:16

краснодарский край

ростовская область

новости

туапсе

таганрог

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Террористический киевский режим вечером во вторник пытается атаковать Таганрог Ростовской области и Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщают местные власти.Она призвала граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, не подходить к окнам.Кроме того, угроза атаки беспилотников и ракетная опасность была объявлена на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, в городе звучит сигнал "Внимание всем"В ночь на вторник силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино, два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.

краснодарский край

ростовская область

туапсе

таганрог

краснодарский край, ростовская область, новости, туапсе, таганрог, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу