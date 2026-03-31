Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
В Крыму в прошлом году выдано порядка 4600 льготных ипотечных кредитов на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Об этом сообщили в министерстве жилищной... РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году выдано порядка 4600 льготных ипотечных кредитов на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и госстройнадзора республики.Реализация государственных программ льготной ипотеки позволила крымчанам в прошлом году приобрести свыше 200 тысяч квадратных метров жилья.Как сообщил глава минжилполитики Крыма Никита Тарасов на пресс-конференции в Симферополе, в республике продолжается реализация наиболее востребованного проекта – строительства стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже среднерыночной. В рамках реализации этого проекта для отдельных категорий граждан (медработников, педагогов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами и других) предусмотрена субсидия за счет регионального бюджета в размере 30% от цены жилья.Кроме того, власти муниципалитетов использовали квоту по данной программе на приобретение 43 квартир, чтобы обеспечить жильем детей-сирот, добавил министр.В целом в прошлом году для детей сирот приобретены: 52 квартиры – за счет федерального бюджета, 262 – за счет бюджета Крыма. Также предоставлено и оплачено 74 жилищных сертификата. В этом году планируется приобрести жилье для 411 детей-сирот и предоставить 89 жилищных сертификатов.
В Крыму за год выдано более 4 тысяч льготных ипотечных кредитов на 24 миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году выдано порядка 4600 льготных ипотечных кредитов на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и госстройнадзора республики.
"Большинство ипотечных жилищных кредитов в Республике Крым выдается в рамках государственных программ льготного ипотечного кредитования. В рамках данных программ в РК в 2025 году выдано 4620 льготных ипотечных кредитов на сумму 24,28 миллиарда рублей", – говорится в пресс-релизе ведомства.
Реализация государственных программ льготной ипотеки позволила крымчанам в прошлом году приобрести свыше 200 тысяч квадратных метров жилья.
Как сообщил глава минжилполитики Крыма Никита Тарасов на пресс-конференции в Симферополе, в республике продолжается реализация наиболее востребованного проекта – строительства стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже среднерыночной. В рамках реализации этого проекта для отдельных категорий граждан (медработников, педагогов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами и других) предусмотрена субсидия за счет регионального бюджета в размере 30% от цены жилья.
"В рамках реализации этого проекта в 2025 году улучшены условия 174 семей, из которых 113 воспользовались субсидией на сумму 197 миллионов рублей", – уточнил Тарасов.
Кроме того, власти муниципалитетов использовали квоту по данной программе на приобретение 43 квартир, чтобы обеспечить жильем детей-сирот, добавил министр.
В целом в прошлом году для детей сирот приобретены: 52 квартиры – за счет федерального бюджета, 262 – за счет бюджета Крыма. Также предоставлено и оплачено 74 жилищных сертификата. В этом году планируется приобрести жилье для 411 детей-сирот и предоставить 89 жилищных сертификатов.
