Крымчанам проиндексируют социальные пенсии
Начиная с апреля социальные пенсии более 40 тысяч жителей полуострова проиндексируют в проактивном режиме на 6,8%. Также будет увеличена выплата по уходу,... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T22:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Начиная с апреля социальные пенсии более 40 тысяч жителей полуострова проиндексируют в проактивном режиме на 6,8%. Также будет увеличена выплата по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.В пресс-службе отметили, что большинству пенсионеров, для которых в апреле пройдет индексация, выплаты назначены в связи с инвалидностью и потерей кормильца. Помимо этого, будут увеличены пенсии участников Великой Отечественной войны и награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" и знаком "Житель осажденного Сталинграда". Повышение также распространяется на военных, проходивших службу по призыву, граждан, подвергшихся воздействию радиации, летчиков-испытателей и некоторые другие категории пенсионеров.Кроме того, с 1 апреля увеличивают выплату по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы. Размер выплаты после индексации вырастет до 1,5 тысяч рублей. Выплаты также пройдут в проактивном режиме.Ранее сообщалось, что повышение пенсий с 1 апреля коснется 4 миллионов россиян. Также отмечалось, что в России с 1 февраля пенсионеры старше 80 лет будут получать повышенную двойную выплату.Председатель правительства РФ Михаил Мишутин сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начисленийРасширен период страхового стажа для работавших в Крыму и СевастополеВ Крыму изменился порядок оформления единого пособия
Жителям Крыма с апреля проиндексируют соцпенсии на 6,8%
