Крымчанам проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Крымчанам проиндексируют социальные пенсии
Начиная с апреля социальные пенсии более 40 тысяч жителей полуострова проиндексируют в проактивном режиме на 6,8%. Также будет увеличена выплата по уходу,... РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Начиная с апреля социальные пенсии более 40 тысяч жителей полуострова проиндексируют в проактивном режиме на 6,8%. Также будет увеличена выплата по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.
"С 1 апреля Отделение СФР по Республике Крым проактивно проиндексирует социальные пенсии, включая государственные. Крымчанам не нужно для этого никуда обращаться или подавать заявление. Повышенные выплаты поступят по привычному графику доставки. Уровень индексации определен, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год и составит 6,8%. Повышение коснется более 40 000 жителей полуострова", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что большинству пенсионеров, для которых в апреле пройдет индексация, выплаты назначены в связи с инвалидностью и потерей кормильца. Помимо этого, будут увеличены пенсии участников Великой Отечественной войны и награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" и знаком "Житель осажденного Сталинграда". Повышение также распространяется на военных, проходивших службу по призыву, граждан, подвергшихся воздействию радиации, летчиков-испытателей и некоторые другие категории пенсионеров.
Кроме того, с 1 апреля увеличивают выплату по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы. Размер выплаты после индексации вырастет до 1,5 тысяч рублей. Выплаты также пройдут в проактивном режиме.
Ранее сообщалось, что повышение пенсий с 1 апреля коснется 4 миллионов россиян. Также отмечалось, что в России с 1 февраля пенсионеры старше 80 лет будут получать повышенную двойную выплату.
Председатель правительства РФ Михаил Мишутин сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия
 
00:01Температура рванет вверх: погода в Крыму в первый апрельский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
23:16Над Крымом потеряна связь с самолетом Минобороны РФ – судьба экипажа неизвестна
23:07Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
22:42Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день
22:25В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:21Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь
22:08Крымчанам проиндексируют социальные пенсии
21:48Пора ремонтов: первый месяц весны в фотоленте РИА Новости Крым
21:37В Севастополе закрыли рейд
21:31На Керченском полуострове на неделю закроют железнодорожный переезд
21:07В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
20:48Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
20:28Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
20:11Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов
19:47Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
19:31Пожилой мужчина погиб под колесами автобуса в Краснодаре
19:01В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взятке
18:43В Севастополе председатель ТСН попался на афере с землей
18:27Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния