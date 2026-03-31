Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА
Крым в апреле примет два крупных спортивных турнира – чемпионат Южного федерального округа по кикбоксингу и первенство России по ММА (смешанным единоборствам)... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T16:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Крым в апреле примет два крупных спортивных турнира – чемпионат Южного федерального округа по кикбоксингу и первенство России по ММА (смешанным единоборствам). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.
"В апреле состоятся два крупных мероприятия - чемпионат Южного федерального округа по кикбоксингу и первенство России по ММА. Турниры пройдут на базах наших объектов: по кикбоксингу – в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Перово (Симферопольский район – ред.), по ММА – в тренировочном комплексе подготовки сборных команд России "Крымский" (в Алуште – ред.)", - сказала Торубарова.
Она отметила, что аналогичные соревнования состоялись в Крыму в марте. Их участники, в том числе представители федераций данных видов спорта из других регионов России, отметили высокий уровень организации соревнований и подготовки самих спортсменов.
Торубарова подчеркнула, что Крым готов принимать масштабные турниры общероссийского уровня и по олимпийским видам спорта, но пока такое решение не принято из-за сложностей логистики и ограничений по безопасности.
"Крым на сегодняшний день имеет не только материально-техническую базу, но и конкурентно способных спортсменов. Мы держим руку на пульсе и готовы к проведению любых соревнований любого масштаба, в том числе и по водным видам спорта. Мощности для этого у нас есть", – добавила министр спорта республики.
