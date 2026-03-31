Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА

https://crimea.ria.ru/20260331/krym-v-aprele-primet-dva-krupnykh-turnira-po-kikboksingu-i-mma-1154775463.html

Крым в апреле примет два крупных спортивных турнира – чемпионат Южного федерального округа по кикбоксингу и первенство России по ММА (смешанным единоборствам)... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T16:13

ольга торубарова

спорт

крым

новости крыма

единоборства

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137355129_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_0962a5df00aed9288bdab6743310d2ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Крым в апреле примет два крупных спортивных турнира – чемпионат Южного федерального округа по кикбоксингу и первенство России по ММА (смешанным единоборствам). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.Она отметила, что аналогичные соревнования состоялись в Крыму в марте. Их участники, в том числе представители федераций данных видов спорта из других регионов России, отметили высокий уровень организации соревнований и подготовки самих спортсменов.Торубарова подчеркнула, что Крым готов принимать масштабные турниры общероссийского уровня и по олимпийским видам спорта, но пока такое решение не принято из-за сложностей логистики и ограничений по безопасности."Крым на сегодняшний день имеет не только материально-техническую базу, но и конкурентно способных спортсменов. Мы держим руку на пульсе и готовы к проведению любых соревнований любого масштаба, в том числе и по водным видам спорта. Мощности для этого у нас есть", – добавила министр спорта республики.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

