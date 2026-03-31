https://crimea.ria.ru/20260331/krym-v-aprele-primet-dva-krupnykh-turnira-po-kikboksingu-i-mma-1154775463.html
Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА
2026-03-31T16:13
ольга торубарова
спорт
крым
новости крыма
единоборства
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137355129_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_0962a5df00aed9288bdab6743310d2ba.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137355129_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_adfc00faf87c13bd839c4642105fe42c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму в апреле состоятся крупные турниры по кикбоксингу и ММА
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Крым в апреле примет два крупных спортивных турнира – чемпионат Южного федерального округа по кикбоксингу и первенство России по ММА (смешанным единоборствам). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.
"В апреле состоятся два крупных мероприятия - чемпионат Южного федерального округа по кикбоксингу и первенство России по ММА. Турниры пройдут на базах наших объектов: по кикбоксингу – в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Перово (Симферопольский район – ред.), по ММА – в тренировочном комплексе подготовки сборных команд России "Крымский" (в Алуште – ред.)", - сказала Торубарова.
Она отметила, что аналогичные соревнования состоялись в Крыму в марте. Их участники, в том числе представители федераций данных видов спорта из других регионов России, отметили высокий уровень организации соревнований и подготовки самих спортсменов.
Торубарова подчеркнула, что Крым готов принимать масштабные турниры общероссийского уровня и по олимпийским видам спорта, но пока такое решение не принято из-за сложностей логистики и ограничений по безопасности.
"Крым на сегодняшний день имеет не только материально-техническую базу, но и конкурентно способных спортсменов. Мы держим руку на пульсе и готовы к проведению любых соревнований любого масштаба, в том числе и по водным видам спорта. Мощности для этого у нас есть", – добавила министр спорта республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: