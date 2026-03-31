Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20% - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20% - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
Число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T20:28
2026-03-31T20:28
крым
отдых в крыму
крым курортный
новости крыма
лето в крыму
сергей ганзий
минкурортов крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.Глава профильного министерства провел в Ленинском районе совещание о подготовке к предстоящему сезону. Как отметил Ганзий, этот район на востоке полуострова обладает обширными рекреационными территориями, его песочные золотые пляжи пользуются большой популярностью у отдыхающих, а близкое расположение к Крымскому мосту дает преимущества в загрузке в высокий сезон.При этом Сергей Ганзий отметил, что меры поддержки в виде отмены паспортов пляжей и платы за них для их пользователей продлены еще на год.До 1 апреля муниципалитетам необходимо утвердить перечни пляжей, до 1 мая обеспечить установку у каждого входа в зону отдыха информационных щитов с актуальной информацией, в том числе номерами телефонов администрации, владельца пляжа, участкового полиции, а также памятки "Гостеприимный Крым". Также к этому сроку должна быть осуществлена техническая готовность пляжей – проведены обследование дна, ремонт, покраска, замена пляжного оборудования и инвентаря. А к 1 июня на руках пользователей этих территорий уже должны быть все разрешительные документы, в том числе по проведению проб воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники – АТОРОтдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2027 в ЯлтеРоссияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
крым, отдых в крыму, крым курортный, новости крыма, лето в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма
Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%

Число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% – Ганзий

20:28 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"По оценкам туроператоров, бронирование летнего сезона опережает цифры прошлого года в среднем на 20%, поэтому всем участникам процесса необходимо приложить все усилия, чтобы сезон состоялся на высоком уровне", – цитирует его пресс-служба Минкурортов Крыма.

Глава профильного министерства провел в Ленинском районе совещание о подготовке к предстоящему сезону. Как отметил Ганзий, этот район на востоке полуострова обладает обширными рекреационными территориями, его песочные золотые пляжи пользуются большой популярностью у отдыхающих, а близкое расположение к Крымскому мосту дает преимущества в загрузке в высокий сезон.

"Главой РК Сергеем Аксеновым задача поставлена очень четко: привести всю деятельность к законному и справедливому знаменателю. Особое внимание – безопасности: пунктам проката, аттракционам, оборудованию на пляжах, наличию матросов-спасателей. Кроме того, отдельными рейдами будем проверять деятельность экскурсоводов, гостевых домов, не вошедших в официальный реестр, и других средств размещения" , – сообщил министр.

При этом Сергей Ганзий отметил, что меры поддержки в виде отмены паспортов пляжей и платы за них для их пользователей продлены еще на год.
До 1 апреля муниципалитетам необходимо утвердить перечни пляжей, до 1 мая обеспечить установку у каждого входа в зону отдыха информационных щитов с актуальной информацией, в том числе номерами телефонов администрации, владельца пляжа, участкового полиции, а также памятки "Гостеприимный Крым". Также к этому сроку должна быть осуществлена техническая готовность пляжей – проведены обследование дна, ремонт, покраска, замена пляжного оборудования и инвентаря.
А к 1 июня на руках пользователей этих территорий уже должны быть все разрешительные документы, в том числе по проведению проб воды.
КрымОтдых в КрымуКрым курортныйНовости КрымаЛето в КрымуСергей ГанзийМинкурортов Крыма
 
