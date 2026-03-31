https://crimea.ria.ru/20260331/krym-stal-khitom-chislo-bronirovaniy-na-leto-vyroslo-na-20-1154783857.html

Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%

Число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808821_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74a4a833bc06ba04a047d705545a557f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.Глава профильного министерства провел в Ленинском районе совещание о подготовке к предстоящему сезону. Как отметил Ганзий, этот район на востоке полуострова обладает обширными рекреационными территориями, его песочные золотые пляжи пользуются большой популярностью у отдыхающих, а близкое расположение к Крымскому мосту дает преимущества в загрузке в высокий сезон.При этом Сергей Ганзий отметил, что меры поддержки в виде отмены паспортов пляжей и платы за них для их пользователей продлены еще на год.До 1 апреля муниципалитетам необходимо утвердить перечни пляжей, до 1 мая обеспечить установку у каждого входа в зону отдыха информационных щитов с актуальной информацией, в том числе номерами телефонов администрации, владельца пляжа, участкового полиции, а также памятки "Гостеприимный Крым". Также к этому сроку должна быть осуществлена техническая готовность пляжей – проведены обследование дна, ремонт, покраска, замена пляжного оборудования и инвентаря. А к 1 июня на руках пользователей этих территорий уже должны быть все разрешительные документы, в том числе по проведению проб воды.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

