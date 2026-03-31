Хотел взорвать военное предприятие под Москвой: ФСБ ликвидировала агента Киева
Сотрудники ФСБ нейтрализовали агента украинских спецслужб, готовившего теракт на военном предприятии в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T12:22
новости
московская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
взрыв
украина
украинские спецслужбы
Взрыв на военном предприятии под Москвой готовил агент Киева – злоумышленник ликвидирован
12:07 31.03.2026 (обновлено: 12:22 31.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали агента украинских спецслужб, готовившего теракт на военном предприятии в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник посредством мессенджера инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб. Действуя по инструкциям куратора, он осуществлял контроль и закладку схронов со средствами поражения, совершал поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях, а также проводил разведку объектов топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов в столичном регионе.
По заданию украинских спецслужб мужчина устроился на работу в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Московской области для последующего совершения диверсионно-террористического акта на его территории, рассказали в ЦОС ФСБ.
Для совершения теракта злоумышленник переделал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами и планировал изъять из оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.
"В момент изъятия СВУ злоумышленником сотрудниками ФСБ России была предпринята попытка его задержания, в ходе которого преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – говорится в сообщении ФСБ.
На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка. Самодельная бомба состояла из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу. Также изъяты сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему.
Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
