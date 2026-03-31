Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке
2026-03-31T18:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Иран будет атаковать объекты западных компаний на Ближнем Востоке в случае убийств на территории страны. Об этом сказано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР)В соответствии с заявлением, речь идет о компаниях Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta*, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing которые, по данным КСИР, принимают "активную деятельность" в "террористическом планировании" в отношении Ирана.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.*запрещена в России как экстремистская
*запрещена в России как экстремистская
