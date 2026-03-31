Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке
Иран будет атаковать объекты западных компаний на Ближнем Востоке в случае убийств на территории страны. Об этом сказано в заявлении Корпуса стражей исламской... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T18:27
новости
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
ближний восток
новости, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток
18:27 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Иран будет атаковать объекты западных компаний на Ближнем Востоке в случае убийств на территории страны. Об этом сказано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
В соответствии с заявлением, речь идет о компаниях Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta*, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing которые, по данным КСИР, принимают "активную деятельность" в "террористическом планировании" в отношении Ирана.
"Этим компаниям с 20.00 по тегеранскому времени (19.30 мск – ред.) среды, 1 апреля, стоит ожидать уничтожения связанных с ними подразделений в ответ на каждое убийство в Иране", – цитирует прозвучавшее в эфире иранской гостелерадиокомпании заявление РИА Новости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
*запрещена в России как экстремистская
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах
Когда США закончат войну в Иране – прогноз эксперта
"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану
 
21:07В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
20:48Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
20:28Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
20:11Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов
19:47Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
19:31Пожилой мужчина погиб под колесами автобуса в Краснодаре
19:01В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взятке
18:43В Севастополе председатель ТСН попался на афере с землей
18:27Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке
18:02Аномальная жара накроет Москву
17:40Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса – Зеленский
17:25В Москве подросток поджег АЗС из-за угроз неизвестного
17:05Горели дом и шесть машин: огнеборцы потушили пожар под Симферополем
16:52Жительница Крыма отправится в колонию за гибель ребенка в ДТП
16:39В ЕС озвучили плохие новости для Украины
16:27ВСУ ударили по Брянской области из РСЗО Vampire – ранены шестеро и один погиб
16:13Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА
16:03При ЧП в Нижнекамске погибли два человека и ранены более 70
15:56Путин дал старт движению беспилотных грузовиков на трассе "Восток"
15:43Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху
Лента новостейМолния