ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе - РИА Новости Крым, 31.03.2026

ФСБ задержала жителя Анапы, который готовил теракт на объекте критически важной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Анапы, который готовил теракт на объекте критически важной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, житель Анапы, являющийся сторонником проукраинской террористической организации, в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской стороны через мессенджер. Отмечается, что данная подстанция питает военные объекты, курортно-санаторные учреждения и частные дома Анапы. Ее повреждение могло нанести значительный ущерб с длительным сроком восстановления.Подозреваемый не довел задуманное до конца, его задержали сотрудники УФСБ.Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Мужчину заключили под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел взорвать военное предприятие под Москвой: ФСБ ликвидировала агента КиеваКуратор СБУ взорвал своего агента при задержании за подготовку теракта Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области

