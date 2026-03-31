https://crimea.ria.ru/20260331/fsb-predotvratila-terakt-na-obekte-kriticheskoy-infrastruktury-v-anape-1154771717.html
ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе
ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе - РИА Новости Крым, 31.03.2026
ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе
ФСБ задержала жителя Анапы, который готовил теракт на объекте критически важной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T14:13
2026-03-31T14:13
2026-03-31T14:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
анапа
теракт
антитеррор
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Анапы, который готовил теракт на объекте критически важной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, житель Анапы, являющийся сторонником проукраинской террористической организации, в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской стороны через мессенджер. Отмечается, что данная подстанция питает военные объекты, курортно-санаторные учреждения и частные дома Анапы. Ее повреждение могло нанести значительный ущерб с длительным сроком восстановления.Подозреваемый не довел задуманное до конца, его задержали сотрудники УФСБ.Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Мужчину заключили под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел взорвать военное предприятие под Москвой: ФСБ ликвидировала агента КиеваКуратор СБУ взорвал своего агента при задержании за подготовку теракта Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области
анапа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17f854d473b748c37d14a4b1913a726e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), анапа, теракт, антитеррор, новости
ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе
ФСБ предотвратила теракт на объекте критической важной инфраструктуры в Анапе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Анапы, который готовил теракт на объекте критически важной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, житель Анапы, являющийся сторонником проукраинской террористической организации, в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской стороны через мессенджер.
"По указанию куратора мужчина планировал поджог трансформаторной подстанции за денежное вознаграждение. Для этого он приобрел зажигательную смесь в достаточном объеме и хранил ее по месту жительства", - цитирует сообщение "Интерфакс".
Отмечается, что данная подстанция питает военные объекты, курортно-санаторные учреждения и частные дома Анапы. Ее повреждение могло нанести значительный ущерб с длительным сроком восстановления.
Подозреваемый не довел задуманное до конца, его задержали сотрудники УФСБ.
Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Мужчину заключили под стражу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: