ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе - РИА Новости Крым, 31.03.2026
ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе
ФСБ задержала жителя Анапы, который готовил теракт на объекте критически важной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
2026-03-31T14:13
14:13 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Анапы, который готовил теракт на объекте критически важной инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, житель Анапы, являющийся сторонником проукраинской террористической организации, в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской стороны через мессенджер.

"По указанию куратора мужчина планировал поджог трансформаторной подстанции за денежное вознаграждение. Для этого он приобрел зажигательную смесь в достаточном объеме и хранил ее по месту жительства", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Отмечается, что данная подстанция питает военные объекты, курортно-санаторные учреждения и частные дома Анапы. Ее повреждение могло нанести значительный ущерб с длительным сроком восстановления.
Подозреваемый не довел задуманное до конца, его задержали сотрудники УФСБ.
Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Мужчину заключили под стражу.
