Федеральные трассы в Крым отремонтируют в рамках нацпроекта - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Федеральные трассы в Крым отремонтируют в рамках нацпроекта
Федеральные трассы в Крым отремонтируют в рамках нацпроекта
До конца 2031 года в России планируется построить и реконструировать более 2 тысяч километров федеральных и региональных дорог, в том числе ведущих в Крым... РИА Новости Крым, 31.03.2026
До 2031 года в России модернизируют около двух тысяч километров автодорог - правительство

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. До конца 2031 года в России планируется построить и реконструировать более 2 тысяч километров федеральных и региональных дорог, в том числе ведущих в Крым. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство РФ.
"Обновленный документ нацелен на повышение безопасности и приведение дорог в нормативное состояние. Обновленный план позволит расширить доступ граждан и бизнеса к качественной дорожной инфраструктуре", – подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.
План предусматривает продолжение работ на дорогах опорной сети. В их числе – М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", Р-21 "Кола", Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ" и другие. Также запланированы дорожные проекты в рамках мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики, а также восстановление дорог в новых регионах.
Каркас опорной сети формируют международные транспортные коридоры "Запад – Восток", от Санкт-Петербурга до Владивостока, с ответвлением на Китай, и "Север – Юг" – от Санкт-Петербурга до Черного и Азовского морей и Каспийского моря, подчеркнули в правительстве.
"Коридор "Север – Юг" – это основная дорога к морю, через которую туристы отправляются на курорты Крыма и Краснодарского края, а для бизнеса – надежная связь с портами Черного, Азовского и Каспийского морей", – подчеркнули в правительстве.
Кроме того, в перечень включены проекты на дорогах регионального и местного значения: строительство обходов населенных пунктов, создание туристической инфраструктуры и развитие улично-дорожной сети в городских агломерациях.
"Дорожно-строительный комплекс ежегодно показывает высокие результаты. Развитие качественной, а главное, безопасной дорожной сети создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере", – отметил глава правительства Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что в Севастополе по проекту "Инфраструктура для жизни" ремонтируют 13 дорог. На сегодня в городе готовы уже 10 объектов дорожной инфраструктуры. Семь из них сдали досрочно. Самый масштабный из завершенных объектов – улица Георгиевская балка.
