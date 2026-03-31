Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку

Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку

Бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты приговорили к 5,5 годам колонии за ряд должностных преступлений и... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T14:19

2026-03-31T14:19

2026-03-31T14:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты приговорили к 5,5 годам колонии за ряд должностных преступлений и получение взятки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Как установило следствие, в 2018 году многоквартирные жилые дома поселка Партенит и села Малый Маяк были признаны аварийными и подлежащими сносу, поскольку создавали угрозу безопасности. Зная об этом и наличии свободного маневренного фонда, начальник управления не предприняла необходимых мер по переселению граждан, что повлекло существенное нарушение их прав. Кроме того, в июне 2021 года между управлением имущественных и земельных отношений Алушты и директором коммерческой организации был заключен договор аренды муниципальной недвижимости. При этом арендная плата, вопреки условиям договора, не вносилась. В результате ущерб муниципальному образованию составил более 2 млн рублей.Также женщина обвиняется в получении взяток за сокращение сроков рассмотрения заявлений по передаче в собственность муниципальной земли, ускорение перераспределения муниципального земельного участка, за обеспечение выигрыша фирмы на торгах аренды муниципального имущества. Общая сумма полученных взяток составила свыше 1,1 млн руб. Прокуратура города Алушты поддержала обвинение по уголовному делу. Приговором суда бывшая чиновница признана виновной и приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом она лишена права занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

алушта

гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, алушта, приговор, взятка