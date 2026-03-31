Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку
2026-03-31T14:19
2026-03-31T14:29
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
алушта
приговор
взятка
Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку

14:19 31.03.2026 (обновлено: 14:29 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты приговорили к 5,5 годам колонии за ряд должностных преступлений и получение взятки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
Как установило следствие, в 2018 году многоквартирные жилые дома поселка Партенит и села Малый Маяк были признаны аварийными и подлежащими сносу, поскольку создавали угрозу безопасности. Зная об этом и наличии свободного маневренного фонда, начальник управления не предприняла необходимых мер по переселению граждан, что повлекло существенное нарушение их прав.
Кроме того, в июне 2021 года между управлением имущественных и земельных отношений Алушты и директором коммерческой организации был заключен договор аренды муниципальной недвижимости. При этом арендная плата, вопреки условиям договора, не вносилась. В результате ущерб муниципальному образованию составил более 2 млн рублей.
Также женщина обвиняется в получении взяток за сокращение сроков рассмотрения заявлений по передаче в собственность муниципальной земли, ускорение перераспределения муниципального земельного участка, за обеспечение выигрыша фирмы на торгах аренды муниципального имущества. Общая сумма полученных взяток составила свыше 1,1 млн руб.
Прокуратура города Алушты поддержала обвинение по уголовному делу. Приговором суда бывшая чиновница признана виновной и приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом она лишена права занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Злой умысел и наказание: как работают МВД и УФСИН по "народной статье"
В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере
В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом
 
14:19Экс-чиновницу администрации Алушты приговорили к 5,5 годам за взятку
14:13ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Анапе
14:07В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку
14:01Школьный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение
13:49Нашла обоих без сознания: в Крыму пьяная ссора едва не закончилась убийством
13:37Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле
13:21В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии
13:10ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
13:01"Потеряли берега": Лавров жестко высказался о некоторых странах
12:51Сколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники – АТОР
12:17Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
12:10Землетрясение произошло в Киргизии
12:07Хотел взорвать военное предприятие под Москвой: ФСБ ликвидировала агента Киева
11:54В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве
11:40Более 150 крымчан получили помощь на ремонт домов после обстрелов ВСУ
11:37Мечты о водных лыжах толкнули ялтинца на разбойное нападение
11:23Федеральные трассы в Крым отремонтируют в рамках нацпроекта
11:12Новые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом году
10:57В Севастополе непогода частично остановила работу катеров
10:48В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников
Лента новостейМолния