Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день
Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день
Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о новых условиях России. В Нижнекамске на пожаре пострадали 72 человека. ВСУ снова атаковали... РИА Новости Крым, 31.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260331/chto-stoit-za-gotovnostyu-zelenskogo-k-peremiriyu-na-paskhu-1154768909.html
https://crimea.ria.ru/20260331/iran-grozit-atakovat-obekty-kompaniy-microsoft-i-google-na-blizhnem-vostoke-1154785385.html
https://crimea.ria.ru/20260331/20-mirnykh-zhiteley-pogibli-i-137-postradali-ot-obstrelov-vsu-za-nedelyu-1154760773.html
https://crimea.ria.ru/20260331/v-sevastopole-demontiruyut-povrezhdennuyu-vzryvom-pyatietazhku-1154771677.html
https://crimea.ria.ru/20260331/khotel-vzorvat-voennoe-predpriyatie-pod-moskvoy-fsb-likvidirovala-agenta-kieva-1154767592.html
https://crimea.ria.ru/20260331/chto-spaset-evropu-ot-katastrofy-na-fone-energokrizisa--mnenie-1154675507.html
https://crimea.ria.ru/20260331/novye-detsady-i-doma-kakie-obekty-vvedut-v-krymu-v-etom-godu-1154765365.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о новых условиях России. В Нижнекамске на пожаре пострадали 72 человека. ВСУ снова атаковали российские регионы. В Крыму 159 человек получили материальную помощь на ремонт жилья после террористических атак Киева. Гендиректор судоремонтной базы в Севастополе похитил 20 миллионов у Минобороны. Бойцы российской армии громят врага по всей линии фронта. Строительство детского кукольного театра в Симферополе планируется завершить к сентябрю.
О главных акцентах уходящей недели – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Зеленского о выводе войск из Донбасса

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. Фрагмент его выступления в Буче во время посещения города опубликовали украинские СМИ. При этом Зеленский прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.
В Кремле во вторник прокомментировали заявление о пасхальном перемирии, сделанное Зеленским накануне. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Медведев, Москва не увидела четко сформулированной инициативы в словах главы киевского режима. Он подчеркнул, что киевский режим отчаянно нуждается в любом перемирии, поскольку динамика на фронтах свидетельствует о продвижении российских войск по всей линии фронта.
Еще одно неприятное для Киева заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас: Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро.
Владимир Зеленский
Вчера, 15:43
Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху

Пожар на предприятии в Нижнекамске

В промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане произошел пожар – ранены 72 человека и двое погибли. Инцидент произошел в результате сбоя работы оборудования. Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, в некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Вчера, 18:27
Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке

Атаки ВСУ на регионы России

Силы ПВО РФ за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности, атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино – два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.
Последствия обстрелов ВСУ
Вчера, 07:06
20 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

Помощь крымчанам после атак ВСУ

В Крыму в 2025 году 159 человек получили разовую материальную помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и госстройнадзора республики. Кроме того, 10 крымчан получили разовую помощь на приобретение помещений взамен утраченных, трем гражданам перечислены средства на капитальный ремонт поврежденного обстрелами жилья, добавили в ведомстве.
Восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Вчера, 14:07
В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку

Хищение на госконтракте МО в Севастополе

В Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества, сообщили во вторник в СК России. В 2019 и в 2022 годах госзаказчик заключил с предприятием многомиллионные договоры на обслуживание и ремонт техники. Фигурант организовал ремонт с использованием некачественных материалов, подделал документы и так похитил 20 миллионов рублей бюджетных средств, причинив особо крупный ущерб Минобороны России.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Вчера, 12:07
Хотел взорвать военное предприятие под Москвой: ФСБ ликвидировала агента Киева

Успехи армии России

Бойцы российской армии взяли под контроль населенный пункт Малая Корчаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Также армия России продолжила уничтожать инфраструктуру ВСУ, за сутки спецоперации киевский режим по всей линии боевого соприкосновения потерял 1260 боевиков.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Вчера, 08:21
Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение

Театр кукол в Симферополе

Строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе планируется завершить к сентябрю текущего года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев. Как уточнил министр, фасад здания театра кукол уже готов, в ближайшее время на нем будут закреплены навесные элементы, после чего начнется демонтаж лесов.
Строительство жилья в Крыму
Вчера, 11:12
Новые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом году
00:01Температура рванет вверх: погода в Крыму в первый апрельский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
23:16Над Крымом потеряна связь с самолетом Минобороны РФ – судьба экипажа неизвестна
23:07Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
22:42Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день
22:25В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:21Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь
22:08Крымчанам проиндексируют социальные пенсии
21:48Пора ремонтов: первый месяц весны в фотоленте РИА Новости Крым
21:37В Севастополе закрыли рейд
21:31На Керченском полуострове на неделю закроют железнодорожный переезд
21:07В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
20:48Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
20:28Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
20:11Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов
19:47Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
19:31Пожилой мужчина погиб под колесами автобуса в Краснодаре
19:01В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взятке
18:43В Севастополе председатель ТСН попался на афере с землей
18:27Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния