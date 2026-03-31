https://crimea.ria.ru/20260331/dva-mesyatsa-na-vyvod-vsu-iz-donbassa-i-pozhar-v-neftekamske-glavnoe-za-den-1154783688.html

Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день

Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о новых условиях России. В Нижнекамске на пожаре пострадали 72 человека. ВСУ снова атаковали... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T22:42

2026-03-31T22:42

2026-03-31T22:42

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о новых условиях России. В Нижнекамске на пожаре пострадали 72 человека. ВСУ снова атаковали российские регионы. В Крыму 159 человек получили материальную помощь на ремонт жилья после террористических атак Киева. Гендиректор судоремонтной базы в Севастополе похитил 20 миллионов у Минобороны. Бойцы российской армии громят врага по всей линии фронта. Строительство детского кукольного театра в Симферополе планируется завершить к сентябрю.О главных акцентах уходящей недели – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Зеленского о выводе войск из ДонбассаГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. Фрагмент его выступления в Буче во время посещения города опубликовали украинские СМИ. При этом Зеленский прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.В Кремле во вторник прокомментировали заявление о пасхальном перемирии, сделанное Зеленским накануне. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Медведев, Москва не увидела четко сформулированной инициативы в словах главы киевского режима. Он подчеркнул, что киевский режим отчаянно нуждается в любом перемирии, поскольку динамика на фронтах свидетельствует о продвижении российских войск по всей линии фронта.Еще одно неприятное для Киева заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас: Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро.Пожар на предприятии в НижнекамскеВ промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане произошел пожар – ранены 72 человека и двое погибли. Инцидент произошел в результате сбоя работы оборудования. Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, в некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах.Атаки ВСУ на регионы РоссииСилы ПВО РФ за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. В частности, атаку отражали в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга. Ранения получили двое детей и взрослый. Утром во вторник вражески дрон атаковал пассажирский автобус в Шебекино – два человека ранены. Днем дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области – ранены три человека. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области.Помощь крымчанам после атак ВСУВ Крыму в 2025 году 159 человек получили разовую материальную помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и госстройнадзора республики. Кроме того, 10 крымчан получили разовую помощь на приобретение помещений взамен утраченных, трем гражданам перечислены средства на капитальный ремонт поврежденного обстрелами жилья, добавили в ведомстве.Хищение на госконтракте МО в СевастополеВ Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества, сообщили во вторник в СК России. В 2019 и в 2022 годах госзаказчик заключил с предприятием многомиллионные договоры на обслуживание и ремонт техники. Фигурант организовал ремонт с использованием некачественных материалов, подделал документы и так похитил 20 миллионов рублей бюджетных средств, причинив особо крупный ущерб Минобороны России.Успехи армии РоссииБойцы российской армии взяли под контроль населенный пункт Малая Корчаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Также армия России продолжила уничтожать инфраструктуру ВСУ, за сутки спецоперации киевский режим по всей линии боевого соприкосновения потерял 1260 боевиков.Театр кукол в СимферополеСтроительство Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе планируется завершить к сентябрю текущего года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев. Как уточнил министр, фасад здания театра кукол уже готов, в ближайшее время на нем будут закреплены навесные элементы, после чего начнется демонтаж лесов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день