Два человека с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Два человека с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье
2026-03-31T09:48
09:48 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы в Московской области, оба находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Домодедовскую больницу.
"Состояние удовлетворительное", - заявили в пресс-службе больницы, отвечая на вопрос о состоянии обоих пациентов, госпитализированных с оспой обезьян.
В связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.

"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц и их обследованию, взяты пробы биоматериала для исследования.
Как сообщалось, в феврале два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. А до этого пациенты с оспой обезьян поступили в Домодедовскую больницу.
