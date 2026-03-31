Два человека с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье
Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы в Московской области, оба находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T09:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы в Московской области, оба находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Домодедовскую больницу. В связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.Там уточнили, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц и их обследованию, взяты пробы биоматериала для исследования. Как сообщалось, в феврале два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. А до этого пациенты с оспой обезьян поступили в Домодедовскую больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в ПодмосковьеВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахВ России оценили риск распространения оспы обезьян
