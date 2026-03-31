https://crimea.ria.ru/20260331/dron-vsu-atakoval-avtobus-s-lyudmi-v-shebekino---raneny-dvoe-1154761743.html

Дрон ВСУ атаковал автобус с людьми в Шебекино - ранены двое

Пассажирский автобус атаковал беспилотник ВСУ в Шебекино, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T08:15

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

автобус

новости сво

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Пассажирский автобус атаковал беспилотник ВСУ в Шебекино, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения туловища и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и грудной клетки. Пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автобус получил повреждения.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

