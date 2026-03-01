Дожди с порывистым ветром и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 31.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260331/dozhdi-s-poryvistym-vetrom-i-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1154709638.html
Дожди с порывистым ветром и туман: погода в Крыму во вторник
Дожди с порывистым ветром и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Дожди с порывистым ветром и туман: погода в Крыму во вторник
Во вторник на погоду Крыма еще будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Сохранятся дожди, ночью и утром местами... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T00:01
2026-03-31T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма еще будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Сохранятся дожди, ночью и утром местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10…+12 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и в первой половине дня небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем от +11 до +14.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди с порывистым ветром и туман: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +14 градусов и дожди с порывистым ветром

00:01 31.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма еще будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Сохранятся дожди, ночью и утром местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+10 градусов, в горах +1…+6, днем +10…+14 градусов, в горах +4…+9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и в первой половине дня небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем от +11 до +14.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
