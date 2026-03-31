Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху
Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к перемирию на Пасху по двум причинам, одна из которых – выиграть время для подготовки к... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T15:43
2026-03-31T15:43
евгений михайлов
мнения
владимир зеленский
перемирие
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к перемирию на Пасху по двум причинам, одна из которых – выиграть время для подготовки к масштабному наступлению ВС РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, не уточнив, о какой именно дате – по католическому или православному календарю – идет речь.Михайлов напомнил, что в прошлом году пасхальное перемирие объявлял президент России Владимир Путин. И можно предположить, что Зеленский на этот раз "пошел на опережение", но не с целью сохранить людей и обеспечить тишину в святой праздник, считает эксперт."То есть Зеленский как бы попытается взять инициативу на себя: вот, дескать, я такой миротворец. Давайте вот я вас бомблю, "наказываю" по всем параметрам, и согласен вам дать перемирие. Вот так сейчас это подается... Но киевский фашистский режим всегда нарушал перемирие. И даже когда в прошлом году Владимир Владимирович объявил его, все равно были провокации со стороны киевского режима – просто мы не отвечали", – прокомментировал Михайлов.По его мнению, помимо желания показаться миротворцем и тем самым подразнить Россию, продолжая бить вглубь нашей страны по мирным городам, есть и другая причина, по которой глава киевского режима заявил о возможности перемирия по инициативе Киева."Фашисты чувствуют, что мы что-то готовим", – сказал Михайлов.Он отметил, что армия России, хоть и не осуществляла глубоких прорывов, но взяв определенный темп, продолжает постепенно занимать все новые и новые позиции, происходит это по всей линии фронта, а погода налаживается.При этом он не исключил возможности того, что российская сторона согласится на перемирие на Пасху, если будут достигнуты определенные договоренности и, прежде всего, появятся уточнения относительно дат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 года Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении Все плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада
евгений михайлов, мнения, владимир зеленский, перемирие, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху

Заявление Зеленского о готовности к перемирию с РФ на Пасху имеет не мирную цель – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к перемирию на Пасху по двум причинам, одна из которых – выиграть время для подготовки к масштабному наступлению ВС РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, не уточнив, о какой именно дате – по католическому или православному календарю – идет речь.
Михайлов напомнил, что в прошлом году пасхальное перемирие объявлял президент России Владимир Путин. И можно предположить, что Зеленский на этот раз "пошел на опережение", но не с целью сохранить людей и обеспечить тишину в святой праздник, считает эксперт.
"То есть Зеленский как бы попытается взять инициативу на себя: вот, дескать, я такой миротворец. Давайте вот я вас бомблю, "наказываю" по всем параметрам, и согласен вам дать перемирие. Вот так сейчас это подается... Но киевский фашистский режим всегда нарушал перемирие. И даже когда в прошлом году Владимир Владимирович объявил его, все равно были провокации со стороны киевского режима – просто мы не отвечали", – прокомментировал Михайлов.
По его мнению, помимо желания показаться миротворцем и тем самым подразнить Россию, продолжая бить вглубь нашей страны по мирным городам, есть и другая причина, по которой глава киевского режима заявил о возможности перемирия по инициативе Киева.
"Фашисты чувствуют, что мы что-то готовим", – сказал Михайлов.
Он отметил, что армия России, хоть и не осуществляла глубоких прорывов, но взяв определенный темп, продолжает постепенно занимать все новые и новые позиции, происходит это по всей линии фронта, а погода налаживается.
"Так что киевский режим делает все для того, чтобы... потянуть время и подготовиться к тому, что мы будем доводить начатое до конца, то есть освобождать русские территории, подготовив масштабные удары к этому. Я думаю, что так", – резюмировал эксперт.
При этом он не исключил возможности того, что российская сторона согласится на перемирие на Пасху, если будут достигнуты определенные договоренности и, прежде всего, появятся уточнения относительно дат.
Евгений МихайловМненияВладимир ЗеленскийПеремириеНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
