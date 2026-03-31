Что стоит за "готовностью" Зеленского к перемирию на Пасху

2026-03-31T15:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к перемирию на Пасху по двум причинам, одна из которых – выиграть время для подготовки к масштабному наступлению ВС РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, не уточнив, о какой именно дате – по католическому или православному календарю – идет речь.Михайлов напомнил, что в прошлом году пасхальное перемирие объявлял президент России Владимир Путин. И можно предположить, что Зеленский на этот раз "пошел на опережение", но не с целью сохранить людей и обеспечить тишину в святой праздник, считает эксперт."То есть Зеленский как бы попытается взять инициативу на себя: вот, дескать, я такой миротворец. Давайте вот я вас бомблю, "наказываю" по всем параметрам, и согласен вам дать перемирие. Вот так сейчас это подается... Но киевский фашистский режим всегда нарушал перемирие. И даже когда в прошлом году Владимир Владимирович объявил его, все равно были провокации со стороны киевского режима – просто мы не отвечали", – прокомментировал Михайлов.По его мнению, помимо желания показаться миротворцем и тем самым подразнить Россию, продолжая бить вглубь нашей страны по мирным городам, есть и другая причина, по которой глава киевского режима заявил о возможности перемирия по инициативе Киева."Фашисты чувствуют, что мы что-то готовим", – сказал Михайлов.Он отметил, что армия России, хоть и не осуществляла глубоких прорывов, но взяв определенный темп, продолжает постепенно занимать все новые и новые позиции, происходит это по всей линии фронта, а погода налаживается.При этом он не исключил возможности того, что российская сторона согласится на перемирие на Пасху, если будут достигнуты определенные договоренности и, прежде всего, появятся уточнения относительно дат.

