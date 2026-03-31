Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение
Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение
энергетика, европа, экономика, россия, новости, мнения, игорь диденко
Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение

Европу от катастрофы на фоне мирового энергокризиса спасут только политики новой волны

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В условиях отказа от энергоресурсов из России на фоне мирового энергокризиса одной из самых проигравших останется Европа до тех пор, пока ключевые фигуры в руководстве ЕС и отдельных стран не поменяются и не сменят антироссийский курс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Международного союза экономистов Игорь Александрович Диденко.
"В текущей ситуации, безусловно, одна из основных поигравших является Европа. Потому что там нет такого количества своих энергоресурсов, которые есть в других странах. И конечно, сыграл свою роль переход на "зеленую" энергетику, который оказался экономически не столь эффективен, как европейцы ожидали", – сказал Диденко.
По его словам, сейчас цены на бензин и в целом нефтепродукты и газ в Европе существенно выросли, и эта ситуация продолжит бить по простым европейцам – гражданам и коммерческим потребителям, предприятиям разных масштабов.
По словам Диденко, принципиальные подходы правительства Европейского Союза к политике потребления энергоресурсов, которые угрожают гуманитарной катастрофой населению Европы, указывают на то, что для них самих это экзистенциальный вопрос. И пока они не хотят менять своих политических решений, по крайней мере на уровне риторики, поэтому ситуация будет только ухудшаться, тем более учитывая обстановку на Ближнем Востоке, считает он.
"Скорее всего, для улучшения должны поменяться какие-то ключевые фигуры или, может быть, даже целое поколение европейских политиков, чтобы их взгляды принципиально изменились. Но пока что сейчас существенных изменений в европейских подходах мы не видим. А население, конечно, страдает в Европе от цен на нефтепродукты, на коммунальные услуги", – сказал Диденко.
Он подчеркнул, что удорожание нефтепродуктов ведет к росту цен на логистику, а следовательно, и все остальные товары и услуги по цепочке, в том числе коммунальные услуги, что в итоге приводит "к удорожанию всего".
Поэтому уже сегодня некоторые страны серьезно задумываются над тем, чтобы поменять свою экономическую политику, отметил Диденко.
"Например, Филиппины стали закупать нашу нефть, хотя долгое время этого не делали из-за санкций. Существенно вырос спрос в Индии и так далее", – отметил Диденко.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что наступает самый мощный энергокризис в мире, Европа пострадает от него сильнее всего и Россию будут умолять о поставках.
