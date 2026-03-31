https://crimea.ria.ru/20260331/bolee-150-krymchan-poluchili-pomosch-na-remont-domov-posle-obstrelov-vsu-1154766850.html
Более 150 крымчан получили помощь на ремонт домов после обстрелов ВСУ
2026-03-31T11:40
крым
новости крыма
атаки всу на крым
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
господдержка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году 159 человек получили разовую материальную помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и госстройнадзора республики.Кроме того, 10 крымчан получили разовую помощь на приобретение помещений взамен утраченных, трем гражданам перечислены средства на капитальный ремонт поврежденного обстрелами жилья, добавили в ведомстве.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
Более 150 крымчан получили выплаты на ремонт пострадавших при обстрелах ВСУ домов