Аномальная жара накроет Москву
2026-03-31T18:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. С 1 по 5 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода. Воздух прогреется на 7°С выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.В МЧС рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, а также пить много воды и держаться в тени.Кроме того, жителям и гостям региона не стоит забывать о требованиях пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что апрель в Крыму стартует с относительно прохладной и дождливой погоды, но в целом температурный режим второго весеннего месяца будет немного выше климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
