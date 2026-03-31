Аномальная жара накроет Москву - РИА Новости Крым, 31.03.2026

С 1 по 5 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода. Воздух прогреется на 7°С выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

2026-03-31T18:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. С 1 по 5 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода. Воздух прогреется на 7°С выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.В МЧС рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, а также пить много воды и держаться в тени.Кроме того, жителям и гостям региона не стоит забывать о требованиях пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что апрель в Крыму стартует с относительно прохладной и дождливой погоды, но в целом температурный режим второго весеннего месяца будет немного выше климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

