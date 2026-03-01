Какой сегодня праздник: 31 марта

Какой сегодня праздник: 31 марта - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Какой сегодня праздник: 31 марта

31 марта планета вспоминает обряды и традиции и копирует важную информацию. А еще в этот день была открыта Эйфелева башня и родился Корней Чуковский.

2026-03-31T00:00

2026-03-31T00:00

2026-03-31T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 31 марта планета вспоминает обряды и традиции и копирует важную информацию. А еще в этот день была открыта Эйфелева башня и родился Корней Чуковский.Что празднуют в миреВ мире – Международный день резервного копирования или День бэкапа. Педантичные программисты советуют скопировать с компьютеров важную информацию (фото, видео, документы) на носители-флэшки или диски, с которых можно восстановить данные. Праздник проводится с целью защиты от форс-мажоров.В быту и культуре любого народа есть множество традиций и обрядов, берущих свое начало из древних времен. Для того, чтобы понять душу и характер народа, важно изучить и понять его историю. В День обрядов и традиций предлагается вспомнить все мудрое, сакральное и символическое, во что верили далекие предки.Знаменательные событияВ 1889 году в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни. Конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг.В 1893 году американец Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку – "молнию". Первоначально она предназначалась для застегивания сапог.В 1917 году Дания за 25 миллионов долларов официально передала под управление США южную часть Виргинских островов в Карибском море.В 1966 году СССР осуществил запуск первого искусственного спутника Луны – автоматическую межпланетную станцию "Луна-10".Кто родился31 марта 1596 года родился французский философ, математик и физик Рене Декарт, создавший алгебраическую символику и аналитическую геометрию. Он также изучал распространения света и положил начало оптике как науке.В 1685 году на свет появился великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, оставивший огромное наследие в золотом фонде мировой культуры.В 1882 году родился русский поэт, публицист и детский писатель Корней Чуковский. На его произведениях выросло не одно поколение детей. Необычные образы и четкий ритм делали его стихи запоминающимися: "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Федорино горе". Кроме того Чуковский занимался переводами и писал историко-литературные статьи.В 1938 году на свет появился Звиад Гамсахурдия. Грузинский филолог, получивший известность как диссидент, общественный и политический деятель, первый президент независимой Грузии. С его именем связано провозглашение государственной независимости Грузии, начало грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликта, возникновение внутриполитической нестабильности в стране. Свергнутый в результате переворота в январе 1992 года, погиб в изгнании.В 1968 году родился российский православный священник, протоиерей и настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве Всеволод Чаплин. Известен по своим высказываниям и комментариям в СМИ.Также 31 марта родилась певица Натали, актеры Александр Збруев, Алена Бабенко и Факундо Арана, юморист Владимир Винокур, хоккеист Павел Буре и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты