20 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю
2026-03-31T07:06
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей и 137 пострадали - МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 157 мирных жителей - погибли 20 человек, ранены 137. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской, Ростовской областях.
"На совести украинских боевиков гибель двухлетнего ребенка. Трагедия произошла в Ярославской области, где украинский дрон, нанеся удар по частному дому, убил двухлетнюю девочку и нанес тяжелейшие ранения ее родителям", - написал Мирошник в своем канале в Telegram.
Представитель МИД напомнил, что украинские боевики совершили массированную атаку на гражданские объекты Таганрога
, атаковали сельхозпредприятие в Курской области, нанесли удары по медицинским объектам в Запорожской и Херсонской областях.
"Повторным ударам подверглись спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению шестерых сотрудников", - отметил Мирошник.
Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3933 боеприпасов.
