20 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

2026-03-31T07:06

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

обстрелы всу

атаки всу

новости сво

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 157 мирных жителей - погибли 20 человек, ранены 137. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его словам, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской, Ростовской областях.Представитель МИД напомнил, что украинские боевики совершили массированную атаку на гражданские объекты Таганрога, атаковали сельхозпредприятие в Курской области, нанесли удары по медицинским объектам в Запорожской и Херсонской областях. "Повторным ударам подверглись спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению шестерых сотрудников", - отметил Мирошник. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3933 боеприпасов.

