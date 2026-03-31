20 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 31.03.2026
20 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю
За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 157 мирных жителей - погибли 20 человек, ранены 137. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости Крым, 31.03.2026
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 157 мирных жителей - погибли 20 человек, ранены 137. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его словам, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской, Ростовской областях.Представитель МИД напомнил, что украинские боевики совершили массированную атаку на гражданские объекты Таганрога, атаковали сельхозпредприятие в Курской области, нанесли удары по медицинским объектам в Запорожской и Херсонской областях. "Повторным ударам подверглись спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению шестерых сотрудников", - отметил Мирошник. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3933 боеприпасов.
родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, атаки всу, новости сво, происшествия
20 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

07:06 31.03.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия обстрелов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 157 мирных жителей - погибли 20 человек, ранены 137. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской, Ростовской областях.
"На совести украинских боевиков гибель двухлетнего ребенка. Трагедия произошла в Ярославской области, где украинский дрон, нанеся удар по частному дому, убил двухлетнюю девочку и нанес тяжелейшие ранения ее родителям", - написал Мирошник в своем канале в Telegram.
Представитель МИД напомнил, что украинские боевики совершили массированную атаку на гражданские объекты Таганрога, атаковали сельхозпредприятие в Курской области, нанесли удары по медицинским объектам в Запорожской и Херсонской областях.
"Повторным ударам подверглись спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению шестерых сотрудников", - отметил Мирошник.
Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3933 боеприпасов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека ранены при атаке ВСУ на Ленинградскую область
Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения
Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
 
