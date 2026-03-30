Злой умысел и наказание: как работают МВД и УФСИН по "народной статье"

"Думал, меня не коснется", "верил в удачу", "всего один раз" – и подобные тезисы говорят себе люди, решившиеся на преступление. Тысячи россиян по стране...

2026-03-30T19:22

КЕРЧЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. "Думал, меня не коснется", "верил в удачу", "всего один раз" – и подобные тезисы говорят себе люди, решившиеся на преступление. Тысячи россиян по стране получают длительные сроки заключения за тяжелые нарушения закона. Немалый процент статистики составляет статья 228 УК РФ – оборот наркотиков и прочих запрещенных в РФ психотропных веществ.Как ловят преступников и какие виды наказаний, кроме заключения, предусмотрены за так называемую "народную статью" – узнал корреспондент РИА Новости Крым.На смартфон приходит сообщение: координаты, описание и несколько фото "тайника". С этого момента время свободной жизни будущего осужденного по статье 228 УК РФ идет на минуты. На удачу надежда есть, но рассчитывать, что повезет и в этот раз – беспечно.И вот патруль ППС уже замечает Олега (имя изменено – ред.). Керчанин, 28 лет, женат, есть ребенок, стабильная работа. А еще есть зависимость, которая привела его по GPS-координатам к маленькому свертку изоленты, лежащему под камнем в заброшенном сквере."Случайно увидел надпись на стене с названием сайта. В наше время достать это – не проблема", – рассказывает Олег, беседуем с ним в кабинете Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Крыму и Севастополю в городе Керчь.Полицейские поймали почти сразу, как только подобрал "закладку", вспоминает керчанин. Далее – временный изолятор, суд. "Вес" был небольшим. В статье 228 УК РФ сказано, что "наказание зависит от размера изъятых веществ". Поэтому приговор – обязательные работы.Так, желание расслабиться вечером привело к 180 часам отработок. Теперь рабочее утро Олега начинается не с планерки в кабинете начальника, а с метлы, мешков для мусора и скошенных веток. Каждый день, в любую погоду. С понедельника по пятницу.Осужденных прикрепляют к коммунальному предприятию. Задачи на смену ставит мастер. Сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции фиксируют фактическое отбывание наказания на месте. Поэтому каждая минута "отработок" под контролем.180 часов – это 45 дней, или девять недель полезного для города труда. Но и обязанность кормить семью с керчанина никто не снимал. Поэтому после обязательных работ Олег идет на подработку. Пока ничего кроме подобного низкоквалифицированного труда найти не смог.Но и это еще не финал истории. Отработав полтора месяца, Олег еще год будет числиться судимым со всеми вытекающими из этого последствиями.Правоохранители не рекомендуют надеяться, что за "мелкий" проступок можно отделаться лишь работами на благо города. В законе много нюансов. Поэтому каждый случай – отдельная практика. Кому-то присудят 4 часа в день, а кому-то 4 года колонии.– Что ты слышал о тюрьме?– Что там нет ничего хорошего. Теряешь года. При этом, мало того, что теряешь свою жизнь, еще платишь репутацией семьи и своих близких. Думаю, людям почаще нужно смотреть статистику, чтоб понимать – сколько вреда эти вещества приносят в жизнь. Теперь и я это знаю, но уже на личном печальном опыте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в колонии осужденные учатся и получают профессии - репортажЗарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрахС зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

